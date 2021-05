Insta for Kids est une idée terrible, disent les procureurs généraux – WWD

Une lettre adressée lundi au PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, par plus de trois douzaines de procureurs généraux, a clairement indiqué une chose: ils pensent qu’un Instagram pour enfants est une si mauvaise idée que Facebook devrait se retirer de son projet d’en créer un.

En mars, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles le géant des médias sociaux cherchait à développer une nouvelle version du réseau de partage de photos et de vidéos destiné aux utilisateurs de moins de 13 ans, un public potentiel que la politique actuelle de l’entreprise interdit de participer à la plate-forme. Les représentants de Facebook ont ​​confirmé que la société explorait effectivement une offre destinée aux enfants, mais l’affaire a apparemment sonné l’alarme à l’Association nationale des procureurs généraux.

L’organisation, composée d’un groupe bipartite de 44 AG d’État à travers le pays, a plaidé contre l’utilisation des médias sociaux par les enfants en général, citant des recherches sur leurs effets potentiellement néfastes sur les jeunes. Mais ils ont également avancé un argument pointu contre l’entreprise, en particulier, en termes plutôt cinglants.

«L’utilisation des médias sociaux peut être préjudiciable à la santé et au bien-être des enfants, qui ne sont pas équipés pour surmonter les défis liés à la création d’un compte sur les réseaux sociaux», ont-ils écrit. «Facebook a historiquement échoué à protéger le bien-être des enfants sur ses plateformes. Les procureurs généraux ont intérêt à protéger nos plus jeunes citoyens, et les projets de Facebook de créer une plate-forme où les enfants de moins de 13 ans sont encouragés à partager du contenu en ligne est contraire à cet intérêt. »

Les AG ont noté que les études ont corrélé l’utilisation des médias sociaux avec une faible estime de soi, des dommages à soi-même et même des pensées suicidaires chez les enfants. Ces plates-formes restent également un terrain fertile pour la cyberintimidation, ont-ils déclaré, ainsi que d’autres risques, notamment des acteurs dangereux qui les utilisent pour cibler et maltraiter les enfants. La protection de la vie privée est également primordiale pour ces jeunes utilisateurs.

C’est déjà assez inquiétant, mais les AG semblent croire que Facebook est la dernière entreprise à qui on devrait confier la création d’un environnement sûr pour les enfants.

Naturellement, la société de technologie n’est pas d’accord.

Comme l’a écrit un porte-parole de Facebook en réponse à une demande de commentaire de WWD: «Comme tous les parents le savent, les enfants sont déjà en ligne. Nous voulons améliorer cette situation en offrant des expériences qui donnent aux parents une visibilité et un contrôle sur ce que font leurs enfants. »

La société consulte des experts en développement de l’enfant, en sécurité des enfants et en santé mentale, ainsi que des défenseurs de la vie privée, a déclaré la personne, et «en outre, nous nous engageons aujourd’hui à ne pas afficher de publicités dans aucune expérience Instagram que nous développons pour les personnes de moins de 13 ans. . » Que ce soit juste pour le moment ou pour toujours n’est pas clair.

Facebook promet depuis des semaines de ne pas cibler les enfants avec des publicités. La promesse se démarque, car la publicité est la pierre angulaire de la société mère. Mais cela soulève la question de savoir pourquoi il veut construire une offre qui deviendra sûrement un aimant d’attention et d’examen, s’il ne peut pas en générer de revenus.

Un scénario potentiel: l’entreprise pourrait utiliser les données des enfants pour informer les publicités destinées à leurs parents. Si tel est le cas, Facebook suivrait toujours leur comportement, capturerait les informations et générerait des informations basées sur elles, et le public devrait faire confiance à l’entreprise pour tout protéger. C’est beaucoup demander, en particulier par une entreprise de technologie qui est en proie à des scandales de confidentialité depuis des années.

En réponse à une demande de suivi de WWD, Facebook n’a pas abordé directement les détails ci-dessus ou d’autres façons dont les données des enfants pourraient être utilisées. Au lieu de cela, la société a expliqué qu’elle était encore très tôt dans le processus et qu’elle n’avait donc pas encore compris tous les détails de la nouvelle plate-forme. En d’autres termes, le ciblage des parents n’est pas hors de propos.

Bien entendu, il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles l’entreprise s’intéresserait aux jeunes. Les spécialistes du marketing connaissent bien le pouvoir d’attacher des marques à des souvenirs d’enfance, car cela peut créer un lien intime qui dure toute une vie. Pendant ce temps, l’acte d’endoctriner des utilisateurs de plus en plus jeunes a également un effet à court terme, repulpant davantage les niveaux d’utilisateurs déjà massifs d’Instagram de plus d’un milliard de personnes.

Quels que soient ses intérêts commerciaux, l’entreprise insiste sur le fait que la sécurité et la confidentialité seront des éléments fondamentaux de son processus décisionnel. Et en effet, ils doivent l’être, car la notion même d’Instagram pour les enfants, à première vue, est déjà des critiques horribles qui incluent désormais la plupart des procureurs généraux du pays.

Notamment, ce n’est pas la première fois que Facebook crée une pièce de théâtre pour les jeunes utilisateurs. Lors du déploiement de Messenger for Kids en 2017, la société a également expliqué qu’elle avait développé le service avec des experts en développement de l’enfant, afin que les jeunes puissent disposer d’un moyen sécurisé de communiquer avec des contacts approuvés par les parents.

Puis en 2019, un bug technique est survenu qui permettait aux enfants de rejoindre des groupes Messenger avec des inconnus. Facebook a résolu le problème et a ouvert l’application sur plus de 70 nouveaux marchés l’année dernière.