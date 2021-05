Instadapp : Comment deux frères indiens dans la vingtaine ont mis une startup blockchain sur la carte du monde

Samyak Jain et Sowmay Jain ; fondateur d’Instadapp

Si les décrocheurs universitaires peuvent devenir des tsars de la technologie, les adolescents ambitieux peuvent également tenter de redéfinir le succès entrepreneurial. Un an après avoir terminé ses études, Sowmay Jain nourrissait l’ambition de devenir expert-comptable, mais s’en est retiré, tout comme son frère Samyak Jain, alors étudiant en première année d’informatique. Avec une passion commune pour la finance et une ferme croyance dans le pouvoir d’Internet, à la fois en tant que tuteur et en tant que moyen de tirer parti un jour, ils se sont retrouvés à Bengaluru lors d’un hackathon en août 2018. C’était ETHIndia qui est un événement Ethereum de premier plan. pour les développeurs de développer un produit en quelques jours. Ethereum, très vaguement, est une plate-forme logicielle basée sur la blockchain avec sa pièce – l’éther – comme le bitcoin. Ethereum est également défini comme une plate-forme de « contrats intelligents » où les règles commerciales sont encapsulées avec le logiciel.

Un début fait

Le hackathon s’est avéré être un moment déterminant pour les frères Jain. Ils ont inventé leur hack – Instadapp («insta», un préfixe couramment utilisé dans le cyberespace qui les a charmés et dapp pour «décentralisée» App). Ils parlaient du monde de la finance décentralisée (ou DeFi, en bref) – une plate-forme financière basée sur la blockchain qui permet aux gens de prêter et d’emprunter des fonds à d’autres ou même de gagner des intérêts sur des comptes d’épargne. “Pour nous, tout a commencé comme un passe-temps, mais nous l’avons ensuite poursuivi et lors du hackathon, les gagnants sont sortis”, explique Sowmay Jain. Par la suite, dit-il, « nous avons continué à développer Instadapp, en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et en résolvant plus de problèmes de financement décentralisé » et il y a eu le proverbial « pas de regard en arrière ». En septembre 2019, les frères Jain ont secoué beaucoup dans leur domaine en réussissant à lever 2,4 millions de dollars lors d’un tour de table (en dollars, insiste Sowmay Jain) dirigé par Pantera Capital. Et, tout en s’adressant à Financial Express Online, Jain ajoute également : “Nous venons de clôturer une autre ronde de financement où nous collectons un montant beaucoup plus élevé, dont je ne peux toujours pas partager les détails”. La première levée de fonds, dit-il, a été utilisée pour embaucher des talents et la dernière levée de fonds est également destinée à « élargir l’équipe d’ingénierie interne mais aussi », dit-il, « à fournir des subventions aux développeurs qui s’appuient sur notre plate-forme. . “

Le modèle économique

À propos de leur modèle commercial et de la façon dont ils génèrent des revenus, il déclare : “Le modèle de revenus d’Instadapp consistera à déduire les frais sur les volumes financiers et les prêts/emprunts effectués via la plate-forme.” Mais ensuite, il s’empresse aussi de préciser : « En ce moment, tout est gratuit pour les utilisateurs. Nous prévoyons de lancer nos propres jetons / DAO dans les semaines à venir et de décider des frais. » DAO en jargon simple est une Organisation Autonome Décentralisée qui évite le recours à un intermédiaire (intervention humaine) en encapsulant les règles de transaction dans le logiciel et est régie par un code informatique et des programmes.

Croissance et circonférence

Interrogez Jain sur leur taille et leurs opérations actuelles et il cite DeFi Pulse, qui suit et partage des détails sur qui dirige l’espace financier décentralisé : « Selon DeFi Pulse, Instadapp est la 7e plus grande entité de l’espace DeFi dans le monde avec une valeur de 4,5 milliards de dollars. des actifs bloqués dans les contrats intelligents sur la blockchain » qui, dit-il, permet aux gens de prêter, d’emprunter, d’échanger des crypto-monnaies ou de gagner des intérêts sur des comptes d’épargne qui offrent des rendements élevés et des risques élevés.

Défis réglementaires

Mais alors, il y a aussi des obstacles. Le paysage réglementaire n’est toujours pas clair en Inde à ce sujet. Jain déclare : « Pour le moment, il est difficile de convertir des roupies en crypto en raison de la réglementation en vigueur. » Les banques, dit-il, bloquent les comptes associés à la crypto et pensent donc que « si le gouvernement peut faciliter la conversion des roupies en crypto et de la crypto en roupies, ce sera un grand soulagement ».

Mais alors, avec la réglementation proposée sur la crypto-monnaie – comment une application comme Instadapp permettra-t-elle des transactions d’échange faciles avec la monnaie fiduciaire – convertir des roupies en crypto et vice-versa ?

L’explication de Jain est la suivante : « Nous fournissons une intégration DeFi fondamentale. D’autres services peuvent se connecter sans infrastructure et peuvent fournir leur propre système en plus. Par exemple, les échanges peuvent fournir fiat-on-ramp (une plate-forme qui permet à une personne de convertir de la monnaie fiduciaire comme, par exemple, des dollars ou tout autre papier-monnaie émis par un gouvernement) et permettre à son utilisateur d’utiliser Instadapp pour les opérations DeFi.

Mais alors, aucune réglementation n’est complète sans une part du gâteau pour le gouvernement et donc la question de la fiscalité devient cruciale. Alors, comment les deux frères voient-ils les investissements en cryptos taxés s’ils sont décentralisés ? Est-ce au point de retrait ou de conversion en fiat? À cela, Sowmay Jain déclare : « Comme pour toutes les autres options d’investissement, la crypto devrait également être imposée en tant qu’investissement (impôt sur les plus-values). Cela peut arriver au moment où les bénéfices sont comptabilisés (c’est-à-dire au moment de la vente). Reste, chaque individu est responsable de déclarer ses avoirs en crypto.

Travail à distance

Pour le moment, ce qui semble également fonctionner pour les deux frères, c’est que leur entreprise est tout à fait adaptée au travail à distance, crucial en ces temps de pandémie de coronavirus. Alors qu’ils ont intégré Instadapp dans le Delaware, aux États-Unis, après avoir commencé à Hyderabad et ont aujourd’hui une équipe de 25 personnes – tous fonctionnent à distance. La plupart ont été embauchés sur Twitter sur la base d’une évaluation de «leur travail, de leurs talents et non de leurs diplômes», explique Sowmay Jain, 23 ans. Interrogez-le sur le profil des utilisateurs d’Instadapp et il dit: «Ce sont pour la plupart des clients de réseau élevé et comprennent des fonds, des particuliers fortunés, et même des instituts.

