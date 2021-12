Instagram a augmenté le temps maximum des histoires à 60 secondes

Nouvelles connexes

Nous vous avons récemment annoncé qu’Instagram prévoyait d’augmenter la durée maximale des histoires, et maintenant, Il semble que la société implémente cette nouveauté sur certains marchés. C’est un mouvement avec lequel le réseau social veut rendre plus confortable la publication de vidéos plus longues dans cette section, car elles peuvent durer jusqu’à 1 minute.

Des histoires de 60 secondes sur Instagram

Jusqu’à présent, Instagram ne vous permettait de publier que des histoires d’une durée maximale de 15 secondes, soit au format vidéo, soit au format image, Et maintenant, cette limite commence à monter à 60 secondes, soit 4 fois plus que la limite précédente.

Il est prévu que cette fonction suive la même dynamique que jusqu’à présent, et que si vous essayez de télécharger une vidéo de plus d’une minute l’application elle-même le divise en plusieurs vidéos d’une minute.

Instagram a déjà ses propres blogs : c’est la nouvelle section des guides

De cette façon, l’application suit misant sur le format vidéo court qui a si bien fonctionné pour TikTok, qui a connu une croissance astronomique au cours de la dernière année et qui rivalise face à face avec les réseaux sociaux appartenant à Meta, tels que Facebook et Instagram.

Cette fonctionnalité est mis à la disposition des utilisateurs dans certaines régions comme la Turquie, Comme certains utilisateurs l’ont publié sur Twitter, ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’atteigne progressivement d’autres emplacements. En plus de vous permettre de télécharger ces histoires de 60 secondes sans les couper, l’application vous informera de cette nouvelle option.

