Instagram a besoin de votre anniversaire – Voici pourquoi

Instagram, qui a récemment introduit de nouvelles fonctionnalités pour rendre les choses plus sûres pour les jeunes sur la plate-forme, prend davantage de mesures dans cette direction. Il demandera désormais aux utilisateurs qui n’ont pas encore saisi leur date de naissance de le faire dans l’application. Cela aidera à «créer des expériences plus sûres et plus privées pour les jeunes» sur Instagram. Ceux qui ne se conformeront pas perdront l’accès à la plateforme.

Mais n’envisagez pas de tricher. Car, Instagram le saura. Ou alors c’est dit.

Les invites à partager l’anniversaire seront insistantes

Au moment de la connexion, les utilisateurs seront invités à ajouter leurs anniversaires respectifs au cas où ils ne l’auraient pas déjà fait. Apparemment, il y aura de nombreuses invites pour entrer l’anniversaire avant que les utilisateurs ne soient verrouillés hors de leur compte.

Expliquant la raison d’être d’une telle demande, Instagram a déclaré dans un article de blog : « Ces informations nous permettent également de personnaliser votre expérience, par exemple, nous pouvons appliquer les modifications récentes que nous avons apportées pour restreindre les options de ciblage des annonceurs pour les publics de moins de 18 ans. , à plus de personnes. Cela nous aide également à vous montrer des publicités plus pertinentes.”

Il a également déclaré que ces informations aidaient à créer de nouvelles fonctionnalités de sécurité pour les jeunes et à offrir les bonnes expériences au bon groupe d’âge.

Les changements récents apportés par Instagram incluent l’interdiction pour les adultes d’envoyer des messages à des personnes de moins de 18 ans qui ne les suivent pas et la création de nouveaux comptes par défaut appartenant à des personnes de moins de 16 ans dans un cadre privé.

Mais tu ne peux pas mentir et t’enfuir

Instagram affichera également des avertissements sur les publications sensibles à l’âge. Ces avertissements ne sont pas nouveaux, car ils ont déjà été vus sur des publications sensibles ou graphiques. Mais désormais, les utilisateurs devront fournir leur anniversaire afin de les voir s’ils ne l’avaient pas déjà partagé.

Mais attention, les utilisateurs ne peuvent pas s’en tirer en donnant de fausses informations. Instagram utilisera l’intelligence artificielle pour estimer à quel point les personnes âgées sont basées sur une variété de choses. “À l’avenir, si quelqu’un nous dit qu’il a dépassé un certain âge et que notre technologie nous dit le contraire, nous lui montrerons un menu d’options pour vérifier son âge”, a-t-il déclaré.