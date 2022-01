Instagram a tellement copié TikTok que vous ne saurez plus quelle application vous utilisez

Les réseaux sociaux savent qu’ils sont les protagonistes de ce film Les Immortels. Il ne peut en rester qu’un, ils essaient donc tous de se copier, afin que leurs utilisateurs restent accrochés à eux le plus longtemps possible.

Instagram est probablement le réseau social qui fait le plus cela. Il a d’abord commencé par copier Snapchat et maintenant il voit comment, dans le rétroviseur, TikTok arrive comme un missile.

Pour l’empêcher de combler l’écart, il continue d’utiliser la même stratégie et a copié un caractéristique clé de TikTok.

Instagram copie l’inclusion de commentaires dans les vidéos de Reels

Le titre dit tout. Désormais, sur les bobines Instagram, le créateur de contenu dispose d’une nouvelle fonctionnalité. Si un utilisateur commente la vidéo que vous avez publiée, Vous pouvez le donner à « Répondre » et il vous permettra d’ajouter un autocollant avec ce commentaire que vous pouvez mettre sur une nouvelle bobine.

Vous pouvez également le déplacer pour le placer dans la position souhaitée dans la nouvelle vidéo de la bobine, ainsi que changer sa couleur. De cette façon, vous pouvez faire une réponse vidéo au commentaire.

Le réseau social lui-même a annoncé la nouvelle fonctionnalité sur son Twitter officiel le 11 décembre 2021.

Nous aimons les communautés que les créateurs ont construites sur Instagram. ️ C’est pourquoi nous sommes ravis de lancer Reels Visual Replies, une nouvelle fonctionnalité pour interagir avec votre public. Vous pouvez maintenant répondre aux commentaires avec Reels et le commentaire apparaîtra sous forme d’autocollant. pic.twitter.com/dA3qj1lAwE – Instagram (@instagram) 10 décembre 2021

Bien sûr, étant Twitter, les utilisateurs ont rapidement souligné à quel point cela ressemblait au réseau social chinois qui le détruisait.

Et, si vous êtes un utilisateur régulier de TikTok, vous saurez que cette fonctionnalité, ou nous allons dire qu’une fonctionnalité pratiquement identique, vous l’aviez déjà. Vous pouvez faire cette réponse vidéo à ce que vos abonnés vous ont dit.

Pour le moment, sur Instagram, cette possibilité est uniquement pour les vidéos, pas pour les photos. C’est vrai aussi qu’on ne serait pas surpris qu’ils l’appliquent aussi aux images, surtout si la chose réussit.

Les réseaux sociaux sont de plus en plus identiques

Il ne fait aucun doute quelle est la stratégie des réseaux sociaux. Copiez-vous les uns les autres pour que les utilisateurs ne les quittent pas, afin d’aller vers les autres car ils ont quelque chose qu’ils ne trouvent pas dans le vôtre.

Et une fois copié, la question est d’attendre et que le réseau social avec moins d’argent se dégonfle.

C’est pourquoi Instagram a commencé à ressembler avec méfiance à Snapchat et maintenant à TikTok. En effet, avec le thème Snapchat ça a marché, ce dernier stagnant avec quelque 300 millions d’utilisateurs. Instagram en compte 1,3 milliard et TikTok est à la traîne à environ 1 milliard et augmente.

Cependant, Instagram n’est pas le seul à faire ces choses. YouTube a déjà essayé quelque chose de similaire aux bobines, tout comme Twitter. Même Spotify expérimente le problème. Ce qui se passe, c’est que ce sont des fonctionnalités peu utilisées qui semblent moins s’intégrer dans la vie quotidienne des utilisateurs de ces autres réseaux.

Nous verrons si cette stratégie fonctionne aussi bien pour Instagram qu’elle le fait avec Snapchat.