Instagram active les badges IG Live par défaut pour les créateurs éligibles

Après les avoir déployés auprès de créateurs sélectionnés au cours de l’année écoulée, Instagram a maintenant annoncé que ses badges de diffusion en direct, qui permettent aux téléspectateurs de faire des dons aux créateurs, seront activés par défaut pour tous les flux dans toutes les régions où ils sont disponibles.

Selon Instagram :

« À partir d’aujourd’hui, si vous êtes éligible pour utiliser les badges et qu’ils sont disponibles dans votre pays, ils seront désormais automatiquement activés pour toutes les vies afin que vous puissiez commencer à monétiser en toute transparence. »

La mise à jour verra davantage de créateurs éligibles à générer de l’argent grâce à leurs efforts sur IG Live, ce qui pourrait les inciter à diffuser plus souvent, afin de générer plus d’engagement et de revenus de la part de leurs fans.

Les badges IG Live apparaissent à côté des commentaires lorsque le commentateur a payé pour ajouter un « plus de flair » à sa contribution.

Les utilisateurs peuvent acheter des badges pendant une diffusion en direct en appuyant sur l’icône des badges dans la barre de fonction inférieure, avec des prix allant de 0,99 $ pour un cœur à 4,99 $ pour trois.

Tous les revenus générés par les badges appliqués dans un flux reviennent au créateur (moins les frais), ce qui permet à la fois d’offrir un soutien financier direct à vos streamers préférés dans l’application, tout en offrant aux téléspectateurs un moyen de mettre en évidence leurs commentaires, ce qui pourrait puis donnez au streamer plus de raisons de les reconnaître et d’interagir.

Pour avoir accès aux badges IG Live, les créateurs doivent être âgés de plus de 18 ans et disposer d’un compte Creator ou Business dans l’application. Ils doivent également avoir plus de 10 000 abonnés et être conformes aux différentes politiques de monétisation des partenaires et aux directives de la communauté de la plate-forme.

Les badges IG Live sont actuellement disponibles pour les créateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Japon, en Australie, en Turquie, au Brésil et au Mexique. Et maintenant, lorsque les créateurs de ces régions seront diffusés en direct, ils seront automatiquement activés, bien que vous puissiez également désactiver les badges si vous préférez ne pas les appliquer à vos émissions.

C’est le dernier en date des efforts croissants d’Instagram pour offrir plus de potentiel de monétisation aux créateurs, afin qu’ils publient plus souvent et que leur public revienne vers l’application. IG est maintenant dans une bataille avec toutes les autres plateformes pour retenir les meilleurs talents, et comme nous l’avons vu au fil du temps, les stars de renom finiront par se tourner vers les plateformes qui leur offrent le plus gros potentiel de revenus, ce qui pourrait, à terme, être un élément de croissance clé pour chaque application.

Le problème a de nouveau été soulevé cette semaine, les stars de Twitch menaçant de quitter l’application à moins qu’elle ne réforme ses modèles de paiement, YouTube et Meta offrant désormais de meilleures incitations dans leurs programmes de streaming de jeux. C’est le même problème qui a finalement vu la disparition de Vine, qui, compte tenu du succès de TikTok, n’a clairement jamais porté sur la fonctionnalité ou l’offre de l’application. Les stars de Vine voulaient plus d’argent pour le public qu’elles apportaient avec leur contenu, ce que la société mère Twitter ne pouvait pas fournir. Ces créateurs ont finalement migré vers d’autres plates-formes et Vine s’est éteint, devenant un récit édifiant pour d’autres plates-formes.

La monétisation des créateurs est devenue un champ de bataille plus important avec l’arrivée de TikTok, YouTube et Meta cherchant à utiliser leur échelle et leurs ressources pour renforcer leur concurrent montant. Cela a par la suite augmenté les enjeux pour toutes les plateformes, et il sera intéressant de voir dans quelle mesure les programmes de paiement des créateurs actuels sont durables et si les gros joueurs finissent effectivement par gagner en conséquence.

TikTok travaille toujours sur ses modèles de monétisation, et les deux dirigeants historiques peuvent offrir plus de potentiel sur ce front. Cela atteindra-t-il un point de basculement clé pour TikTok, ou sera-t-il en mesure de continuer à faire évoluer ses outils en fonction de la croissance globale ?

De toute évidence, Instagram s’efforce d’améliorer son jeu pour comprimer davantage TikTok sur ce front.