Instagram admet qu’il n’a pas correctement modéré les commentaires racistes

16/07/2021 à 9h06 CEST

Instagram a admis qu’une erreur dans son algorithme n’identifiait pas les commentaires racistes et les emojis. Ces propos interviennent après la finale masculine de l’Euro 2020 face aux footballeurs anglais noirs : Bukayo Saka, Marcus Rashford et Jadon Sancho.

Le chef d’Instagram, Adam Mosseri, a affirmé que le contenu avait été “par erreur” identifié dans les directives plutôt que envoyé à des modérateurs humains. Le problème est maintenant résolu, a-t-il déclaré. « Nous avons la technologie pour essayer de prioriser les rapports et nous marquions à tort certains de ces commentaires comme étant bénins, qui ne le sont pas du tout”, a-t-il déclaré au média britannique BBC News.

« Le problème a été résolu depuis. Les rapports sur ces types de commentaires devraient [ahora] “Suite aux commentaires de Mosseri, plusieurs autres commentaires racistes et emojis ont été signalés mercredi soir, mais aucune notification des résultats des critiques n’a été reçue. UUn rapide coup d’œil au compte de Saka révèle beaucoup plus de commentaires racistes qui n’ont pas encore été signalés et supprimés.