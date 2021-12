Instagram affichera enfin à nouveau les publications par ordre chronologique

Nouvelles connexes

En parcourant Instagram, vous avez sûrement rencontré des tonnes de messages désordonnés de la part des personnes que vous suivez. C’est l’une des décisions les plus controversées que le réseau social ait prises ces dernières années : afficher des publications personnalisées à l’aide de l’IA. Une décision que les utilisateurs en Espagne n’ont pas aimée et qu’Instagram s’inversera à l’avenir.

C’est ce qu’a annoncé le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, lors d’une audition devant une sous-commission du Sénat américain concernant les implications sécuritaires du réseau social pour les enfants. Instagram vous travaillez sur un fil chronologique, Cela montrerait les messages des utilisateurs dans l’ordre dans lequel ils sont publiés, tel que rapporté par TechCrunch.

Et c’est que le flux basé sur des algorithmes que la société a introduit en 2016 a eu beaucoup plus de détracteurs que de défenseurs sur la plate-forme. Surtout après qu’Instagram a ajusté ledit panel de publications pour inclure Articles recommandés d’autres utilisateurs non suivis.

Instagram prend le câble

Mosseri témoignait dans ledit sous-comité sénatorial après les controverses liées à avec Instagram et la sécurité des enfants. Des sénateurs des États-Unis ont interrogé Mosseri sur des problèmes liés à l’utilisation d’Instagram par des mineurs, et au développement (désormais en pause) d’Instagram Kids, la version du réseau social pour les pré-ados.

Le responsable d’Instagram a profité de cette apparition pour annoncer diverses mesures de sécurité pour l’application, et aussi pour annoncer qu’Instagram était travailler sur un fil chronologique. De cette façon, les publications seront affichées dans l’ordre dans lequel elles ont été publiées, et non dans un ordre basé sur l’intelligence artificielle comme cela se passe actuellement. Mosseri, d’autre part, n’a pas cherché à savoir si ce flux continuera à recommander les publications d’autres personnes provenant d’autres utilisateurs non suivis.

Actuellement, l’ordre d’apparition des publications dans le flux principal d’Instagram est basé sur des algorithmes d’intelligence artificielle. En fonction de l’activité de l’utilisateur, configurez l’ordre d’apparition de ces publications en fonction de ce que l’utilisateur considère le plus important.

Logo Instagram sur un mobile. @neonbrand sur Unsplash Omicrono

Malgré le fait qu’Instagram ait défendu ce modèle à de nombreuses reprises, les utilisateurs de la plateforme ont assuré que ce modèle n’est non seulement pas le plus approprié, mais qui réduit la visibilité de ceux qui fondent une partie de leur modèle de travail sur la plateforme. Pour l’instant, on ne sait pas quand ce flux sera disponible, bien que les déclarations de Mosseri suggèrent que ce sera une option, comme c’est le cas sur Twitter.

Mesure de sécurité

Parce qu’une bonne partie des critiques des sénateurs reposaient sur dans les déclarations de Frances Haugen, Ancien employé de Facebook qui a divulgué des données importantes concernant le modèle commercial de l’entreprise. Les documents divulgués que Haugen a montrés ont confirmé que Facebook aurait encouragé la désinformation et la polarisation sur son réseau social pour obtenir des rendements financiers.

Frances Haugen témoignant devant le Congrès des États-Unis. . Omicrono

En plus de cette annonce, Mosseri a proposé la création d’un « organisme » pour établir des pratiques universelles sur l’utilisation des données des enfants et améliorer le contrôle parental. Cet organisme recevrait des informations des organisations civiles, des régulateurs et des parents eux-mêmes pour créer des normes de protection universelles.

De plus, mardi dernier, Instagram a lancé la fonction Take a Break. Cela lance une notification aux utilisateurs pour leur demander d’arrêter d’utiliser l’application pendant un certain temps, s’ils l’utilisent depuis longtemps. Enfin, l’année prochaine, Instagram publiera plus de contrôles parentaux pour les parents sur Instagram.

