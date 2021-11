Instagram affichera enfin des aperçus de vos publications sur Twitter

Nouvelles connexes

Il y a quelques années, lorsque nous publiions un lien Instagram sur Twitter, un petit aperçu de la publication associée à ce lien apparaissait. Chose qui n’a pas duré longtemps en Espagne, puisque cette fonction a fini par être retirée. Maintenant, Instagram le récupère à nouveau, comme il l’a annoncé sur Twitter.

Comme spécifié par Instagram, à partir de maintenant, lorsque nous publions un lien Instagram sur Twitter, un petit aperçu de la photo et du titre de la publication apparaîtra. Rien de particulièrement ostentatoire, mais cela nous aidera à comprendre plus ou moins quelle sera la nature du poste sans avoir à y entrer.

Et oui, c’est quelque chose que presque toutes les sociétés de médias sociaux du monde font déjà. À tel point qu’il vous suffit d’ajouter quelques lignes de code HTML pour appliquer ces aperçus de liens. Pourquoi les récupèrent-ils maintenant ?

Retour aux aperçus

Ils ont dit que cela n’arriverait jamais… Les aperçus des cartes Twitter commencent à être déployés AUJOURD’HUI. ??

Désormais, lorsque vous partagez un lien Instagram sur Twitter, un aperçu de cette publication apparaîtra. pic.twitter.com/XSZRx9dzd1 – Instagram (@instagram) 3 novembre 2021

C’est en 2012 qu’Instagram a retiré son soutien à ces aperçus, qui nous accompagnent depuis presque toute une vie. A tel point que des automatismes ont même été mis en place via des services comme IFTTT, qui permettaient, entre autres, d’associer une image d’une publication Instagram au lien lors de sa publication sur Twitter.

Instagram s’est rendu compte qu’en refusant ces aperçus aux utilisateurs, ils devaient entrer oui ou oui dans les liens voir même un peu de la publication en question. Évidemment, cela augmente le nombre d’utilisateurs qui touchent vos liens et vous pouvez ainsi collecter plus de données sur le nombre de personnes qui touchent vos liens.

Cependant, la débâcle d’utilisateurs que subit Meta (anciennement Facebook) sur ses principaux réseaux sociaux semble avoir motivé Instagram à proposer à nouveau cet aperçu. D’autant plus qu’Instagram Reels, l’alternative à TikTok, a besoin d’être médiatisé. Et les utilisateurs sont généralement plus susceptibles de regarder une vidéo de TikTok ou de plates-formes similaires s’ils voient même un de ces aperçus et pas seulement un lien ennuyeux.

Les aperçus sont récupérés aujourd’hui et cela signifie qu’à partir de maintenant, lorsque nous verrons un lien Instagram sur Twitter, un aperçu nécessaire apparaîtra à côté de notre tweet. Quelque chose que les utilisateurs apprécient grandement.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent