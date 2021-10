Instagram ajoute cette semaine quelle est sans aucun doute sa fonction la plus attendue pour les ordinateurs | La technologie

Instagram va apporter une série de changements dans les prochains jours, notamment la possibilité de télécharger des images et des vidéos depuis l’ordinateur.

Jusqu’à maintenant Instagram a été avant tout un réseau social pour mobiles. Bien que nous ayons depuis longtemps la version de bureau à laquelle certaines fonctions ont été ajoutées, ne pas pouvoir télécharger de photos et de vidéos cette application était très limitée. Mais la situation est en train de changer ces jours-ci.

Depuis avant l’été, nous connaissons les plans d’Instagram pour que les utilisateurs peuvent enfin publier depuis l’ordinateur et il semble que à partir de cette semaine cela peut se faire sans téléphone portable : les comptes sont en cours de mise à jour.

De cette façon, la version de bureau sera proche de correspondre à l’application mobile en permettant presque les mêmes options, de la publication à la discussion avec d’autres utilisateurs ou à la visualisation d’histoires sur l’écran de l’ordinateur.

Si vous publiez régulièrement sur Instagram, surtout s’il s’agit de contenu que vous devez préparer à l’avance, vous devez le programmer. Nous allons vous montrer comment programmer une photo sur Instagram, gratuitement, étape par étape.

Il y aura encore un peu de chemin à faire, car c’est la même chose publication et édition de histoires de l’ordinateur, ce qui ne sera toujours pas comme avec le mobile et pour le moment, ils ne peuvent que continuer à être vus.

Cette nouveauté sera particulièrement appréciée par les métiers de la communication, mais en général c’est une bonne nouvelle pour tous les types d’utilisateurs. Certains peuvent même décider de supprimer l’application de leur mobile et d’utiliser le réseau social uniquement sur l’ordinateur.

Comme on dit, les vidéos peuvent également être téléchargées tant qu’elles durent moins d’une minute.

A cela s’ajoutera également une autre nouveauté dont ils rendent compte dans Engadget. A partir de maintenant, vous pouvez collaborer avec des publications, bien que de manière limitée. La fonction restera à l’essai et destinée uniquement aux organisations à but non lucratif, mais il n’est pas exclu qu’elle soit prochainement étendue à d’autres domaines.

Finalement, Une nouveauté arrive sur Instagram que certains utilisateurs apprécieront beaucoup et qu’il attendait depuis longtemps. Instagram donne enfin le coup de pouce tant attendu à la version de bureau.