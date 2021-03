Instagram ajoute de nouveaux autocollants personnalisés célébrant les femmes dans la technologie pour la journée Pi

@astronautabbyofficial

: Abigail Harrison rêve de devenir la première astronaute sur Mars. En 2015, à l’âge de 18 ans, Abby a fondé The Mars Generation, une organisation à but non lucratif 501c3 avec le soutien d’un conseil consultatif d’astronautes, d’ingénieurs, de scientifiques et de ses centaines de milliers de supporters en ligne, qui vise à éduquer et exciter les enfants et adultes sur l’exploration spatiale et l’éducation STEM.