Instagram ajoute de nouvelles alertes dans l’application sur les problèmes techniques et les violations de politique qui peuvent avoir un impact sur votre compte

Après deux pannes importantes la semaine dernière, Instagram s’apprête à fournir plus d’informations sur les perturbations et les problèmes en cours, tout en cherchant également à ajouter plus de transparence aux actions basées sur les comptes, telles que les violations des normes de la communauté et les suppressions de contenu, directement dans l’application.

Tout d’abord, Instagram teste un nouveau type d’alerte qui fournira aux utilisateurs un aperçu des problèmes techniques en cours et de leur relation avec les fonctionnalités de l’application.

Selon Instagram :

« Nous allons tester de nouvelles notifications lorsque certaines parties d’Instagram ne fonctionnent pas, et nous remarquons que les gens ont beaucoup de questions. Nous voulons faciliter la compréhension de ce qui se passe, directement à la source. »

Ce qui pourrait être utile. À l’heure actuelle, la plupart des utilisateurs se tournent vers Twitter pour savoir ce qui se passe lorsque des éléments d’Instagram tombent en panne, et cette méthode peut bien fonctionner pour certains. Mais idéalement, les informations arriveraient directement dans l’application, ajoutant plus d’autorité, ainsi qu’une connexion spécifique aux utilisateurs d’Instagram.

Mais ce système, bien sûr, repose également sur la capacité d’Instagram à faciliter les notifications, ce qu’il n’aurait pas été en mesure de faire la semaine dernière lorsque l’application s’est complètement arrêtée pendant plus de 6 heures. Si les utilisateurs ne peuvent pas se connecter à l’application en premier lieu, ces notifications ne seront pas très utiles – mais encore une fois, ces types de pannes à grande échelle sont rares, et ce sont plus souvent des éléments individuels de l’application qui rencontrent des difficultés, comme dans cet exemple de notification relative aux Stories.

Les nouvelles alertes seront initialement testées avec des utilisateurs aux États-Unis, avant qu’Instagram ne décide des prochaines étapes.

En plus de cela, Instagram lance également « Statut du compte », un nouvel outil pour fournir un aperçu des violations potentielles de contenu et d’autres problèmes avec vos publications.

La mesure est conçue pour aider les utilisateurs à mieux comprendre tout impact sur le contenu ou la distribution, ce qui, dans l’idéal, tempérera également les rumeurs de prétendue « interdiction fantôme » ou d’autres restrictions qui pourraient, de manière perceptible, avoir un impact sur les performances après-vente.

Comme vous pouvez le voir ici, le statut du compte sera mis en évidence pour les utilisateurs lorsqu’ils enfreignent les règles de la plate-forme, tandis que vous pourrez également accéder à l’aperçu à tout moment via vos paramètres.

À partir de la page de présentation, vous pourrez également vous connecter à plus d’informations sur les règles et les processus de la plate-forme, ainsi que sur le processus d’appel d’Instagram, si vous pensez avoir été injustement pénalisé.

Les changements résultent des questions répétées des utilisateurs d’Instagram sur les raisons pour lesquelles leur compte a été pénalisé et ce qu’ils peuvent faire pour le résoudre. Le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, organise une session hebdomadaire de questions-réponses via ses histoires, et chaque semaine, il répond aux requêtes sur cet élément, tandis que chaque publication d’annonce Instagram est également inondée de requêtes sur des comptes spécifiques et d’appels à l’aide.

Peut-être que ces nouveaux ajouts contribueront dans une certaine mesure à ajouter plus de transparence et à aider les utilisateurs à comprendre ce qui se passe – mais je laisse entendre que dans la plupart des cas, cela ne fera pas beaucoup de différence.

Non pas que ce soit la faute d’Instagram, il essaie de fournir plus d’informations. Je soupçonne, cependant, que beaucoup ne prendront tout simplement pas la peine de vérifier, ne seront pas d’accord avec les conclusions et/ou n’accepteront rien d’autre qu’une action directe d’IG.

Ce qui, dans la plupart des cas, ne se produira pas – et pour la plupart, ces nouvelles informations vous fourniront probablement tout ce dont vous avez besoin.