Instagram ajoute de nouvelles analyses de données pour fournir plus d’informations sur les performances aux spécialistes du marketing

Instagram cherche à fournir plus de données aux spécialistes du marketing avec une mise à jour de son élément Insights pour les profils d’entreprise et de créateur, qui vous donnera des informations plus spécifiques sur les personnes qui interagissent avec votre contenu – qu’elles suivent ou non votre profil – ainsi que la portée totale de vos publications.

Les nouveaux points de données vous aideront à guider vos décisions de publication et offriront plus d’opportunités d’optimiser votre approche en fonction de points de données plus spécifiques.

Les nouvelles mesures ajoutées aux informations Instagram sont :

Comptes engagés – Cela montrera le nombre total de comptes qui ont interagi avec votre contenu dans une période de temps donnée

Public engagé – Ces données fourniront des informations démographiques sur les utilisateurs qui interagissent avec votre contenu, qu’ils suivent ou non votre profil, y compris les principales villes, les meilleurs pays, les meilleures tranches d’âge et le sexe

Audience atteinte – Semblable à l’audience engagée, cela fournira des informations démographiques sur les personnes que vous avez touchées avec vos messages au cours d’une période donnée, y compris les principales villes, les principaux pays, les tranches d’âge les plus élevées et le sexe



Il convient également de noter qu’en mai, Instagram a mis à jour ses données Comptes atteints, en ajoutant plus de détails sur les types de comptes que vous atteignez (abonnés par rapport aux non-abonnés) et les formats de contenu qui génèrent les meilleures performances pour votre profil.

Ces nouvelles informations démographiques seront désormais intégrées aux données, offrant une vue plus complète de qui vous atteignez avec vos différentes publications IG, et comment, en particulier, elles s’engagent.

Les points de données supplémentaires pourraient être un ajout considérable, avec une capacité accrue pour générer des notes de performances spécifiques et optimiser votre approche de contenu en fonction de ce qui fonctionne. Les données de localisation, en particulier, pourraient vous aider à optimiser votre calendrier de publication en fonction du moment où ces utilisateurs sont plus susceptibles d’être en ligne (spécifiques à la région), tandis que les données d’âge et de sexe vous aideront à créer des personnages d’audience plus précis pour votre ciblage.

En plus de cela, Instagram cherche également à ajouter plus de transparence aux partenariats marque/créateur, avec un nouveau processus de partage de données qui permettra aux créateurs de voir les informations disponibles pour l’entreprise.

Comme expliqué par Instagram :

« Lorsqu’une marque fait la promotion de la publication d’un créateur avec le label de partenariat payant ou crée une annonce sans publication préexistante, ce créateur pourra désormais voir les performances de cette annonce, y compris la portée, les likes, les commentaires, les sauvegardes et les partages. Les créateurs peuvent désormais trouver ces informations en sélectionnant « afficher les annonces et les informations » dans la section des annonces de contenu de marque dans les paramètres. »

Jusqu’à présent, les partenaires commerciaux marqués ont pu voir la portée et l’engagement des publications d’influenceurs/créateurs, mais ce même partage de données n’a pas fonctionné dans l’autre sens dans ces applications spécifiques. Désormais, les créateurs pourront également suivre leurs performances, qu’ils pourront ensuite utiliser dans leur propre processus et argumentaire pour aider à développer leur entreprise.

Ce sont quelques mises à jour pratiques pour les spécialistes du marketing IG, juste à temps pour les vacances, et il vaudra certainement la peine de creuser dans les nouvelles informations pour mesurer vos performances et optimiser votre approche.

Vous pouvez en savoir plus sur les nouvelles mises à jour Insights d’Instagram ici.