Instagram ajoute de nouvelles fonctionnalités pour offrir plus de protection et de bien-être aux jeunes utilisateurs

Instagram a annoncé une gamme de nouvelles fonctionnalités conçues pour offrir plus de protection aux jeunes utilisateurs, à la fois contre les impacts négatifs de la surutilisation de l’application et contre les prédateurs qui peuvent se cacher au sein de son réseau.

Mais le contexte est important ici.

Pour récapituler rapidement, en septembre, dans le cadre de l’exposition des fichiers Facebook, plusieurs rapports internes de la société ont été publiés, montrant qu’Instagram pouvait avoir des effets nocifs sur la santé mentale des utilisateurs et que Facebook – maintenant Meta – était bien conscient de ce fait. Facebook a réfuté cela, affirmant qu’il s’agissait d’un exercice de données à petite échelle et non indicatif, mais en conséquence, le Sénat américain a appelé les dirigeants de Meta à répondre aux questions sur les dommages potentiels causés par Instagram.

La responsable mondiale de la sécurité de Facebook, Antigone Davis, a été confrontée à une grillade au Sénat en septembre, et cette semaine, après avoir accepté de comparaître à la fin du mois dernier, le chef d’Instagram, Adam Mosseri, sera également interrogé.

Cela prépare le terrain pour l’annonce d’aujourd’hui, dans laquelle Instagram note, à plusieurs reprises, qu’il travaille sur ces mises à jour « depuis longtemps ».

Fais-en ce que tu veux.

Mis à part les considérations de calendrier, l’impulsion ici est positive, car elle offrira plus de protections aux jeunes utilisateurs de diverses manières.

Tout d’abord, Instagram a annoncé une nouvelle option de contrôle parental qui permettra aux parents et aux tuteurs de fixer des limites sur le temps que leurs adolescents passent dans l’application.

Comme vous pouvez le voir ici, la nouvelle option permettra également aux parents de voir combien de temps leur enfant passe actuellement dans l’application – bien que je ne puisse qu’imaginer la fureur si un parent choisissait de n’autoriser son enfant que 30 minutes par jour en ligne.

En plus de cela, les utilisateurs adolescents pourront désormais informer leurs parents s’ils signalent quelqu’un, ce qui permettra aux parents de s’impliquer davantage dans le processus. Instagram dit qu’il s’agit de la première version de ces outils, avec plus d’options disponibles au fil du temps.

Cela pourrait être un bon moyen pour les parents de maintenir un niveau de tutelle pendant le temps d’écran des adolescents, ce qui, compte tenu des impacts susmentionnés de l’utilisation d’Instagram, peut s’avérer être un avantage important.

En plus de cela, Instagram a également officiellement annoncé ses nouvelles invites « Faites une pause », qui ont été repérées lors des tests au début du mois dernier.

Comme indiqué ici, la nouvelle option permettra aux utilisateurs de définir des rappels pour s’éloigner de l’application après une certaine période d’activité, avec des rappels d’activité de 10, 20 ou 30 minutes.

Instagram lance également de nouvelles invites dans l’application pour sensibiliser les jeunes utilisateurs à l’outil :

« Pour nous assurer que les adolescents connaissent cette fonctionnalité, nous leur montrerons des notifications leur suggérant d’activer ces rappels. Les premiers résultats des tests montrent qu’une fois que les adolescents ont défini les rappels, plus de 90 % d’entre eux les maintiennent. Nous lançons cette fonctionnalité aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Nouvelle-Zélande et en Australie aujourd’hui, et nous la proposerons à tout le monde au début de l’année prochaine.

Instagram a en fait des rappels de limite de temps disponibles depuis 2018, donc fonctionnellement, cette nouvelle fonctionnalité n’ajoute rien. Mais peut-être que, via ces invites, cela pourrait amener plus d’utilisateurs à être plus conscients du temps qu’ils passent à faire défiler, ce qui, comme le note Instagram, a produit de bons résultats au début.

Instagram lance également de nouvelles options de suppression en bloc, qui permettront aux utilisateurs de supprimer toutes leurs photos, vidéos, likes et commentaires rapidement et facilement.

Bien qu’il cherche également à restreindre davantage l’exposition indésirable des utilisateurs adolescents en supprimant la possibilité pour les personnes de marquer ou de mentionner les adolescents qui ne les suivent pas, ou d’inclure leur contenu dans les Reels Reels ou les guides par défaut.

« Nous testons ces changements pour minimiser davantage la possibilité que les adolescents entendent parler de ceux qu’ils ne connaissent pas ou ne veulent pas entendre, et nous prévoyons de les rendre accessibles à tous au début de l’année prochaine. »

Ces fonctionnalités s’appuient sur les mises à jour passées d’Instagram qui empêchent les adultes d’envoyer des messages aux adolescents qui ne les suivent pas, et pourraient aider à limiter davantage les comportements indésirables et prédateurs dans l’application.

Et enfin, Instagram ajoute un nouveau processus qui incitera les utilisateurs à consulter d’autres sujets s’ils s’attardent sur certains sujets depuis trop longtemps.

La recherche montre que ces types de nudges, au bon moment, peuvent être utiles pour amener les jeunes utilisateurs à élargir leurs horizons et à ne pas se focaliser sur certains éléments. Les nouvelles invites arrivent bientôt, avec Instagram pour publier plus d’informations sous peu.

Un dernier élément clé est qu’Instagram développe également de nouvelles façons de vérifier l’âge des personnes, ce qui pourrait aider à empêcher les très jeunes de s’inscrire à l’application.

Combinés, les différents outils permettent de répondre à plusieurs domaines de préoccupation clés, et il sera utile pour Mosseri d’avoir ces mises à jour comme points de référence lors de sa prochaine comparution au Sénat.

Bien que le timing soit un peu pratique et suggère qu’Instagram aurait peut-être pu agir plus tôt. Si la recherche a montré qu’il s’agissait d’éléments préoccupants, et comme le note Instagram, elle travaille en fait sur « depuis longtemps », pourquoi ne pas les mettre en œuvre plus tôt ? Pourquoi a-t-il attendu jusqu’à maintenant, juste avant une audience au Sénat, pour franchir les prochaines étapes sur chacun ?

Encore une fois, mis à part le scepticisme, les avantages réels de ces mises à jour pourraient être importants, donc si vous compartimentez la motivation, cela vaut la peine d’en considérer la valeur dans votre processus.