Instagram ajoute de nouvelles options de synthèse vocale et d’effets vocaux dans les bobines

Instagram ajoute encore une fois plus de fonctionnalités inspirées de TikTok dans son application, avec l’ajout d’une nouvelle option « Text to Speech » dans les clips Reels, qui fournit une voix artificielle pour lire toutes les superpositions de texte que vous ajoutez à vos clips, et un nouveau changeur de voix options pour modifier vos tonalités vocales.

Tout d’abord, sur la synthèse vocale – comme vous pouvez le voir dans les exemples d’écrans ci-dessous, la nouvelle option offrira aux créateurs de Reels deux options vocales parmi lesquelles choisir, avec la voix automatique puis la lecture de tout texte que vous avez ajouté à votre agrafe.

Ce qui est déjà très populaire sur TikTok. De nos jours, il semble que tous les autres clips aient la même voix féminine étrangement optimiste racontant un élément clé de l’action, à tel point que c’est en fait un peu ennuyeux à entendre. TikTok a ajouté des options vocales alternatives (après une bataille juridique avec l’acteur vocal d’origine pour la fonctionnalité), ce qui apporte un certain soulagement – ​​mais peu importe, c’est clairement une fonctionnalité populaire, il est donc logique qu’Instagram ajoute la même chose.

Les voix automatiques réelles d’Instagram sonnent un peu plus génériques, ce qui pourrait être une bonne chose, bien que la voix masculine ne soit clairement pas aussi « virile » que la variation de TikTok. Si cela compte du tout.

Pour ajouter la nouvelle option de synthèse vocale, une fois que vous avez ajouté du texte à votre clip, vous devez appuyer sur la bulle de texte en bas de l’écran du compositeur, puis sélectionner « Text-to-speech » parmi les trois points menu (qui est très petit, alors bonne chance si vous avez les doigts plus gros).

Instagram a également ajouté de nouveaux « effets vocaux », qui offrent une autre option pour ajouter un élément créatif différent à vos clips Reels.

Comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez maintenant changer votre voix enregistrée pour donner l’impression que vous avez sucé de l’hélium, ou que vous êtes un robot, ou un géant, entre autres, ce qui pourrait être un moyen intéressant de changer vos clips.

Ce que, bien sûr, TikTok a aussi – donc encore une fois, Instagram travaille toujours pour suivre TikTok, aucune des nouvelles fonctionnalités de Reels n’étant originale, en tant que telle, mais plus encore, l’option étant conforme aux offres de TikTok.

Ce qui, comme je l’ai déjà noté, n’est probablement pas le moyen le plus efficace pour Instagram d’essayer de reconquérir la jeunesse, ce que le PDG de Meta Mark Zuckerberg a récemment noté comme étant un objectif clé pour l’entreprise. Après que des recherches aient montré que Meta perdait du terrain chez les jeunes publics, Zuckerberg a déclaré qu’il cherchera à mettre davantage l’accent sur la conquête de ces groupes d’utilisation clés – mais le problème est que TikTok est désormais le leader de cette cohorte, à bien des égards, et comme Ainsi, le rattrapage de jeu a constamment Meta sur le pied arrière, même s’il doit maintenir un niveau de parité pour correspondre à la concurrence.

Si Instagram copie toujours, alors c’est inévitablement toujours un pas en arrière, ce qui signifie qu’il ne sera jamais le leader de la tendance et l’endroit cool pour s’engager pour un public plus jeune. Les utilisateurs savent qu’il s’agit simplement de copier TikTok, ce qui renforce encore davantage le leadership de TikTok. Si Meta veut vraiment séduire ces groupes. Il devra proposer plus d’idées nouvelles et originales pour ses outils – ce pour quoi, comme nous l’avons vu au cours de la dernière décennie, Meta n’est pas vraiment doué.

La réplication, bien sûr, Meta l’a fait encore et encore, mais quelles idées originales Facebook ou Instagram ont-elles ajoutées qui ont vraiment fait leur chemin et sont devenues une tendance à part entière ?

Je ne peux pas penser à aucune – toutes les innovations d’Instagram ont été inspirées par Snapchat, TikTok, Houseparty et d’autres. IGTV était probablement le plus proche d’une idée originale, mais cela n’a finalement pas fonctionné et a été vraiment inspiré par YouTube. Des histoires enregistrées sur des profils d’utilisateurs, peut-être ?

Si Meta veut gagner, il doit reprendre les devants, ce qui nécessitera de nouvelles fonctions originales qui ramèneront plus de personnes à l’application.

Meta peut-il le faire ? A-t-il la capacité de proposer de nouvelles idées qui auront du succès ? L’histoire récente suggère probablement que non, mais il a clairement la capacité et le potentiel.

Mais, en substance, une telle réplication ne fait que s’accrocher aux dernières tendances, ce qui n’est pas suffisant à ce stade.