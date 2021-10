Instagram ajoute des annonces Reels dans son API marketing

Facebook cherche à étendre l’utilisation des annonces Reels en ajoutant des emplacements d’annonces Reels dans son API de marketing Instagram, ce qui permettra essentiellement aux plateformes tierces approuvées de faciliter la création d’annonces Reels dans leur flux d’annonces numériques.

Comme expliqué par Facebook :

« Nous autorisons désormais les placements de Reels Ads sur Instagram via l’API Marketing Instagram. Celui-ci sera disponible sur toutes les versions actuelles de l’API Marketing et ne nécessite pas de mise à niveau. »

Les partenaires publicitaires de Facebook utilisent ses API pour intégrer des fonctionnalités Facebook à leurs plateformes, permettant à des outils comme, par exemple, Hootsuite de faciliter diverses options de publication sur ses plateformes.

L’ajout de placements publicitaires Reels permettra à davantage de marques de mettre en œuvre des campagnes Reels plus facilement, et comme Facebook cherche à mettre davantage l’accent sur les courts clips vidéo, cela pourrait présenter de nouvelles opportunités d’expérimentation, en particulier au cours de la période des vacances à venir.

En effet, le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a déclaré que Reels est désormais la surface de l’application qui connaît la croissance la plus rapide, ce qui présente un potentiel majeur de portée et de croissance. Compte tenu de cela, vous pouvez parier qu’un nombre croissant de marques envisageront au moins le placement d’annonces Reels, et l’expansion de l’API aidera à y répondre et à étendre l’utilisation du placement Reels pour les campagnes.

Vous pouvez en savoir plus sur la dernière mise à jour de l’API Marketing Instagram ici.