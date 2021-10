Instagram ajoute des options de collaboration pour les publications et les bobines de flux, de nouvelles fonctionnalités d’engagement musical

Instagram a ajouté une nouvelle façon pour les utilisateurs de collaborer sur les publications de flux et les bobines, tout en ajoutant de nouvelles fonctionnalités axées sur la musique et alignées sur la réalité augmentée pour aider à encourager l’engagement musical (* toux* TikTok) au sein de l’expérience IG.

Tout d’abord, sa nouvelle option « Collaborations » – comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, les utilisateurs pourront désormais inviter d’autres personnes à partir de l’écran de balisage dans l’éditeur de publication à collaborer sur une publication ou une bobine.

Comme vous pouvez le voir dans la note de la troisième capture d’écran ci-dessus, les utilisateurs seront alertés des demandes de collaboration avec une fenêtre contextuelle intégrée à l’application, ce qui explique en outre que, si elle est acceptée, cette publication collaborative apparaîtra alors sur les grilles de profil des deux utilisateurs, et être montré à chacun de leurs publics dans l’application (basé sur des paramètres d’algorithme réguliers).

Les deux utilisateurs apparaîtront également sur la publication/la bobine finale, et chacun pourra accéder à des informations organiques, y compris le nombre de vues, comme le nombre, etc.

Il est intéressant de noter qu’Instagram tient à souligner que « ce n’est pas un moyen de co-créer du contenu, mais plutôt de co-créer un article ou une bobine ». Ce qui est logique, car le message proviendra d’un seul créateur. Mais le message sous-jacent ici est qu’il ne s’agit pas d’un processus de publication collaboratif, comme une publication de partenariat de marque, mais plutôt d’un moyen de marquer des amis et de maximiser la portée entre les connexions communes dans l’application.

Ce qui s’appuie sur l’approche d’engagement de type TikTok consistant à impliquer des amis et à créer une communauté dans l’application. L’option Duet de TikTok est une approche plus ouverte et créative sur ce front, tandis que TikTok invite également les utilisateurs à marquer d’autres personnes dans la légende de leurs clips pour renforcer la participation (remarque : Reels inclut également une invite « Tag friends »).

Les éléments de collaboration d’Instagram s’alignent sur les mêmes et permettront aux utilisateurs de générer plus de portée et d’engagement en faisant voir leurs publications par un public plus large et combiné de chaque partenaire de collaboration.

Ce qui pourrait aussi, théoriquement, s’appliquer aux marques. Mais encore une fois, Instagram a déjà mis en place ses balises de contenu de marque et ses outils de collaboration pour ces types de partenariats, donc pas vraiment un outil de marque, juste pour un usage personnel. Bien qu’il soit intéressant de voir si, et comment, il est utilisé à cette fin, en particulier compte tenu de la récente répression de la FTC contre les avenants non déclarés.

En plus de cela, Instagram ajoute également de nouveaux outils de création axés sur la musique, avec « Superbeat », qui ajoute des effets à une vidéo, alignés sur le rythme d’une chanson, et des paroles « Dynamic » et « 3D », offrant de nouvelles façons de afficher les paroles des chansons pendant les clips vidéo.

Compte tenu du rôle prépondérant que joue la musique dans le partage TikTok, Instagram est très désireux de l’intégrer, la plate-forme ajoutant également un nouvel onglet « Audio » à ses listes de recherche en août, ce qui permet aux utilisateurs de trouver des bobines qui ont utilisé des échantillons de n’importe quel chanson.

Et ces nouveaux effets musicaux semblent intéressants – mais s’ils seront un succès et empêcheront les utilisateurs de passer à TikTok à la place… probablement pas.

Cela a toujours fait partie du problème avec l’approche d’Instagram ici, et de Facebook plus largement – bien qu’ils soient capables de créer des outils et des options visuels attrayants, voire innovants, ils ont tendance à manquer du sens culturel pour s’adapter aux nouvelles tendances et créer des outils. qui conduisent ensuite à un partage et à un engagement viraux.

C’est ce que je m’attends à ce qu’il se passe ici – ceux-ci ont l’air plutôt cool et pourraient peut-être se répandre. Mais finalement, les légendes vocales des robots de TikTok resteront plus populaires, bien qu’elles soient beaucoup moins avancées, et TikTok ou Snapchat sortiront probablement avec un autre outil qui semble moins raffiné et moins avancé, mais fait essentiellement la même chose, et cela se terminera jusqu’à être un plus grand succès.

La sensibilisation culturelle est la clé et il est difficile d’embaucher dans des rôles technologiques. Mais comme les tendances ne cessent de nous le montrer, ce ne sont pas seulement les fonctionnalités les meilleures et les plus avancées qui l’emportent, ce sont celles qui séduisent les utilisateurs qui génèrent le plus de notoriété et de valeur pour les applications.

Les nouvelles fonctionnalités musicales d’Instagram sont déployées à partir de cette semaine, tandis que ses outils de collaboration sont actuellement testés avec des utilisateurs sélectionnés.