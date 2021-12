Instagram ajoute des réponses de bobines, offrant un autre moyen d’exploiter la vidéo abrégée

Cela fait un moment que les tests sont en cours, mais aujourd’hui, Instagram a officiellement annoncé que les utilisateurs peuvent désormais répondre pour publier des commentaires avec Reels, offrant un autre moyen d’intégrer Reels dans le processus Instagram.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, maintenant, lorsque vous répondez à un commentaire sur un message, vous aurez également la possibilité d’appuyer sur le bouton bleu Reels pour créer une réponse vidéo, qui apparaîtra ensuite sous la forme d’un autocollant que vous pouvez envoyer au commentateur.

Voici un autre aperçu du processus en action (via @TheBKH) :

C’est une autre façon d’aider Instagram à stimuler l’engagement, tout en s’appuyant sur la tendance des vidéos courtes. C’est aussi, sans surprise, presque identique à la même fonctionnalité que TikTok a ajoutée en juin de l’année dernière.

Instagram a ajouté de nouvelles options de couleur à l’autocollant, mais c’est essentiellement la même chose. Ce qui, compte tenu de l’histoire plus récente d’Instagram, est à peu près normal pour le cours – bien que vous puissiez également répondre aux commentaires sur les publications et vidéos régulières avec Reels, ce qui étend un peu la fonction.

D’une part, comme pour toutes les fonctions de copie d’Instagram, cela semble un peu bon marché, un peu vicié peut-être de le voir simplement recréer ce que TikTok fait déjà.

D’un autre côté, cela fonctionne – le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a noté dans la dernière annonce de résultats de la société que Reels est désormais « le principal moteur de la croissance de l’engagement » sur la plate-forme, avec des millions d’utilisateurs interagissant désormais avec les clips de Reels chaque jour. Si Meta peut garder quelques fans de vidéos de plus sur ses applications, au lieu de les voir dériver vers TikTok, c’est une victoire, et cela, en soi, est probablement suffisant pour justifier sa copie continue des fonctionnalités de TikTok.

Mais je maintiens que si Meta veut vraiment reconquérir les jeunes utilisateurs, il doit proposer de nouvelles fonctionnalités uniques et montrer la voie avec les dernières tendances. Un effet secondaire de la réplication est que vous suivez intrinsèquement quelqu’un d’autre, et si vous n’êtes pas considéré comme le leader dans les derniers changements, il est peu probable que vous soyez l’application cool et l’endroit où les jeunes utilisateurs interagissent principalement.

Meta, bien sûr, le sait. En fait, c’est un élément clé de l’histoire de la croissance de Facebook – une fois que Facebook a dépassé MySpace en tant que principale application sociale de choix parmi les utilisateurs de mong en 2005, MySpace a essayé de copier les outils clés de Facebook, dans un ultime effort pour endiguer la migration des utilisateurs.

Cela n’a clairement pas fonctionné, et Facebook est finalement devenu l’endroit où il faut être, ce qui a ensuite propulsé l’entreprise vers des choses plus grandes et meilleures.

TikTok est sur une trajectoire similaire, et bien que la famille d’applications de Meta soit bien plus grande que MySpace ne l’a jamais été, il n’est pas impossible d’imaginer que TikTok devienne la meilleure application sociale à un moment donné dans un proche avenir.

Meta a déjà dit qu’il met l’accent sur les jeunes utilisateurs et, dans ce cadre, il doit vraiment se réaffirmer en tant que leader, et non comme suiveur des dernières tendances.