Instagram ajoute du texte personnalisé aux autocollants de lien, de nouvelles options de couleur pour vos liens d’histoires

Voici une mise à jour pratique pour vos efforts de marketing Instagram – aujourd’hui, Instagram a ajouté la capacité d’ajouter du texte personnalisé pour lier des autocollants, tandis que vous pouvez également choisir parmi une gamme d’options de couleurs pour l’affichage des autocollants dans vos histoires.

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples, maintenant, lorsque vous ajoutez un autocollant de lien, vous serez invité à ajouter également du texte personnalisé, de votre choix, pour le lien.

Cela ajoute plus d’opportunités créatives, avec la possibilité d’incorporer désormais du texte qui peut aider à générer du trafic, directement aligné sur votre entreprise et/ou votre promotion.

Pour changer la couleur du lien, vous appuyez simplement sur l’autocollant pendant que vous le placez. Il existe un nombre limité d’options de couleurs disponibles (d’après ce que j’ai pu déterminer lors de mes propres tests), mais c’est une autre façon de faire ressortir vos autocollants de lien sur différentes images d’arrière-plan.

Instagram a rendu les autocollants de lien disponibles pour tous les comptes en octobre, offrant plus de capacité pour obtenir du trafic direct à partir de votre contenu IG Stories. Ces nouvelles options faciliteront encore plus le potentiel, et il vaudra la peine d’expérimenter pour voir si vous pouvez augmenter la réponse de votre public grâce à ces ajustements personnalisés.

Les nouvelles options sont déployées pour tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui.