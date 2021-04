Instagram ajoute la fonctionnalité Remix de type TikTok Duet dans Reels: Comment utiliser et tout savoir

Instagram obtient une autre fonctionnalité pour Reels

Après le succès de Reels, Instagram a lancé une autre fonctionnalité inspirée de TikTok sur sa plate-forme appelée « Remix for Reels ». Cela fonctionne comme le duo TikTok où il permet aux utilisateurs de répondre à une bobine ou d’être l’autre voix de la bobine ou de refaire la bobine rendue virale par quelqu’un en la couplant d’un côté et la nouvelle vidéo remixée de l’autre côté.

Instagram a déclaré qu’il avait testé la fonctionnalité en version bêta avant de la lancer récemment. La fonctionnalité a été déployée dans le monde entier pour tous les utilisateurs. «Vous pouvez désormais utiliser la fonction Remix de Reels pour créer votre propre bobine à côté de celle qui existe déjà. Que vous capturiez votre réaction, que vous répondiez à des amis ou que vous apportiez votre propre magie aux tendances, Remix est une autre façon de collaborer sur Instagram », a déclaré le message Twitter d’Instagram.

La nouvelle fonction Bobines sera activée par défaut pour chaque nouvelle bobine qu’un utilisateur essaie de créer. Pour remixer leurs anciennes bobines, l’utilisateur doit activer la fonction manuellement. Pour utiliser la fonction, appuyez sur le menu à trois points et sélectionnez «activer le remixage». Pour remixer une ancienne bobine, l’utilisateur doit cliquer sur les trois points de la sélection «Remixer cette bobine». Ici, un nouvel écran vidéo apparaîtra à côté de la bobine existante.

Le côté droit montrera la nouvelle vidéo. Les utilisateurs peuvent sélectionner la nouvelle vidéo ou en refaire une nouvelle selon leur choix. Des options d’édition sont également disponibles pour remixer une bobine, comme ajouter des effets, une minuterie et ajouter de l’audio, etc.

Comme cela sera présent comme option par défaut, si un utilisateur ne veut pas utiliser l’option de remix, il peut la désactiver en allant dans Paramètres, puis Confidentialité, rouleaux et enfin il y a une option « Activer le remixage ». Il leur suffit de désactiver la bascule.

La fonction de bobine Instagram est disponible pour les utilisateurs Android et iOS.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.