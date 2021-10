Instagram ajoute plus d’outils pour aider les créateurs à maximiser les partenariats de contenu de marque

Instagram teste de nouvelles options de monétisation pour les créateurs, avant la poussée des achats de Noël, dans le but d’aider ses utilisateurs les plus importants à maximiser leur potentiel de revenus grâce à des accords de contenu de marque.

Tout d’abord, Instagram teste un nouveau dossier de messagerie « Partenariats » au sein des DM Instagram, qui sera un espace dédié pour suivre les opportunités de contenu sponsorisé et les communications.

Comme vous pouvez le voir ici, avec vos dossiers « Principal » « Général » et « Demandes », Instagram teste également une nouvelle section « Messages de partenariat » dans votre boîte de réception, où ces communications spécifiques seraient hébergées.

Ces messages seront filtrés à partir de la plate-forme Brand Collabs Manager de Facebook, ou via une nouvelle option de recherche de marque, qui facilitera la connexion avec les créateurs qui suivent leur profil de marque ou qui ont spécifiquement signalé qu’ils étaient prêts à travailler avec eux.

Cela signifie également que toutes les marques entrant en contact via ce dossier auront respecté les politiques de monétisation des partenaires, en tant que qualificatif pour les nouveaux outils de connexion.

Cela pourrait être un moyen plus simple de faciliter les accords de collaboration, et même s’il semble qu’Instagram ferait mieux d’ajouter un autre onglet balayable dans la boîte de réception Direct, plutôt que d’appuyer sur un dossier en haut du flux, peut-être quatre onglets sont juste trop, et c’est une meilleure option d’interface utilisateur.

Instagram essaie également une nouvelle option de vitrine numérique pour les créateurs qui participent à son programme d’affiliation, offrant un autre moyen aux créateurs individuels de promouvoir les produits sponsorisés auprès de leur public.

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples d’écrans, les créateurs pourront désormais essentiellement créer leurs propres boutiques de produits qu’ils approuvent, offrant ainsi plus de potentiel d’exposition aux marques et plus d’options de partage des revenus pour les créateurs.

Ce qui pourrait être une option très attrayante, donnant aux marques la capacité d’atteindre les communautés engagées de ces utilisateurs avec une approbation directe sur leur profil. L’option est actuellement testée avec des créateurs américains qui participent au programme d’affiliation natif d’Instagram.

Et enfin, Instagram lance également de nouvelles publicités de contenu de marque dans Reels, une autre étape vers la monétisation du format vidéo court.

Selon Instagram :

« Nous avons apporté du contenu de marque à Reels plus tôt cette année et suivons maintenant avec l’introduction d’annonces de contenu de marque dans Reels. »

L’option ressemble beaucoup aux balises de contenu de marque d’Instagram pour les bobines, mais avec un marqueur « Sponsorisé », au lieu de simplement « Partenariat payant ». Cela donnera aux marques plus de capacité pour renforcer leurs collaborations avec les créateurs de Reels, ce qui, comme l’a montré le modèle de TikTok, est le seul véritable moyen de gagner du terrain dans le format, les publicités traditionnelles et perturbatrices ne déclenchant pas les mêmes niveaux de réponse sous forme abrégée. flux vidéo.

Bien que la monétisation efficace des vidéos courtes, dans l’ensemble, reste problématique, car contrairement aux vidéos plus longues, vous ne pouvez pas insérer d’annonces pré ou mid-roll dans des clips de 30 secondes. Cela limite votre capacité à attribuer une part de revenus à des téléchargements spécifiques, c’est pourquoi les formats de contenu de marque comme celui-ci sont un moyen clé pour la monétisation des créateurs et incitent davantage les stars populaires de Reels à continuer à publier.

Instagram ajoute également la possibilité de booster les publications organiques de Feed et Story pour devenir une publicité avec l’option Boost for Branded Content d’Instagram.

Ce sont des ajouts clés dans le cadre de la campagne plus large de monétisation des créateurs d’Instagram, que la plate-forme a présentée, à plusieurs reprises, comme une voie à suivre pour l’application. Ce qui, encore une fois, est particulièrement vrai pour Reels, mais même pour Instagram dans son ensemble, car de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers TikTok, et TikTok fait évoluer ses outils de partage des revenus, ce qui pourrait éventuellement voir beaucoup plus d’utilisateurs populaires passer plus de temps sur cette application à la place, à moins qu’Instagram peut les garder avec des accords de partage des revenus plus attrayants et plus lucratifs.

Et avec sa poussée plus large sur le commerce électronique, ceux-ci pourraient finir par être des ajouts majeurs – mais il existe également un risque qu’Instagram devienne également trop axé sur le commerce électronique et perde une partie de son attrait d’utilisation en conséquence.

Nous verrons ce qui se passe : ces nouvelles expériences sont actuellement en cours de test avec des utilisateurs sélectionnés.