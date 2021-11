Instagram ajoute une fonction de synthèse vocale et des effets vocaux

Alors que la concurrence avec TikTok s’est durcie, Instagram a annoncé cette semaine de nouvelles fonctionnalités pour offrir aux créateurs de contenu encore plus d’options lors de l’édition de bobines. Les utilisateurs trouveront désormais une fonction de synthèse vocale, ainsi que de nouveaux effets vocaux dans l’application Instagram.

La société a déclaré dans un article sur le réseau social que l’éditeur Reels propose désormais la synthèse vocale, qui vous permet essentiellement d’utiliser une voix artificielle pour lire n’importe quoi au lieu d’avoir à utiliser votre propre voix dans la vidéo.

Cette fonctionnalité réside dans notre outil de texte dans la caméra Reels et permet à une voix générée automatiquement de lire votre texte à haute voix. La synthèse vocale vous aide à ajouter une narration sans utiliser votre propre voix, à faire preuve de créativité et à ajouter du plaisir et de l’humour à vos bobines.

TikTok propose la synthèse vocale depuis un certain temps déjà, et les vidéos avec des voix robotiques sont devenues si populaires sur le Web qu’Instagram a décidé de suivre le même chemin. Cependant, ce n’est pas la seule fonctionnalité qu’Instagram implémente pour les créateurs de vidéos avec la mise à jour de cette semaine.

Instagram a également ajouté des effets vocaux qui peuvent être ajoutés à une vidéo. Avec des options telles que l’hélium, le robot et le chanteur, il est désormais plus facile de créer des vidéos amusantes avec différentes voix.

Avis aux créateurs de Reels ! Nous savons que l’utilisation du son et de l’audio est l’un des aspects les plus amusants de la création d’une bobine chaude ! Nous lançons donc aujourd’hui deux nouveaux outils audio appelés Voice Effects et Text to Speech. Faites défiler pour en savoir plus sur la façon de les utiliser pour faire passer vos rouleaux au niveau supérieur.