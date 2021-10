Instagram a commencé à tester une nouvelle fonctionnalité qui vous dira « quand quelque chose ne va pas sur Instagram. Le test sera limité aux États-Unis et pourrait se poursuivre pendant les prochains mois. Instagram pourrait déployer l’expérience plus largement » si cela a du sens à. »

La prochaine fois qu’Instagram rencontrera des problèmes, vous recevrez une notification dans votre flux d’activité avec des détails sur la panne ou le problème technique. Vous serez également averti une fois le problème résolu. Cependant, Instagram prévient qu’il n’enverra pas de notification à chaque fois qu’il y aura une panne. Les notifications ne seront envoyées aux utilisateurs que lorsqu’il jugera si elles pourraient aider à clarifier les choses pour ses utilisateurs.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Instagram déploie également un nouvel outil appelé Account Status, un « guichet unique pour voir ce qui se passe avec votre compte et la distribution de contenu ». Initialement, les utilisateurs ne pourront savoir si leur compte risque d’être désactivé qu’à partir de la page État du compte.

Source : Instagram

Dans les mois à venir, Instagram prévoit d’ajouter plus d’informations à l’outil, y compris la façon dont leur contenu est distribué et recommandé sur la plate-forme. Les utilisateurs pourront également soumettre un appel à partir de la page État du compte en cliquant sur « Demander un examen ». Plus de détails sur ces nouvelles fonctionnalités seront partagés au fil du temps.

Instagram, ainsi que les meilleures applications Android de Facebook, était en panne pendant près de sept heures le lundi 4 octobre. Facebook a imputé la panne à des « modifications de configuration » erronées des routeurs coordonnant le trafic réseau entre ses différents centres de données. Instagram et d’autres services Facebook ont ​​connu une autre panne, bien que plus petite, le 8 octobre.

tu ne peux pas tout avoir

Review: Le Galaxy S21 est toujours une valeur tueuse après tout ce temps

Le Galaxy S21 offre l’expérience phare de Samsung dans un ensemble raisonnablement petit et abordable. C’est généralement un excellent téléphone pour la majorité des utilisateurs, mais son prix inférieur s’accompagne de quelques compromis. Même des mois plus tard, cela continue d’être une bonne affaire – si vous savez où chercher.