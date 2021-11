Instagram ajoute une option pour supprimer les publications individuelles des carrousels, secouer pour signaler la fonction

Instagram a annoncé l’ajout d’une option très demandée – la possibilité de supprimer des publications individuelles à partir d’un carrousel précédemment téléchargé.

Comme expliqué par le chef d’Instagram Adam Mosseri, maintenant, après avoir téléchargé un carrousel d’images et/ou de vidéos, vous pourrez supprimer des publications spécifiques de cette série en appuyant sur le menu à trois points, en sélectionnant « Modifier », puis en appuyant sur la petite icône de corbeille en haut à gauche de l’image/vidéo que vous souhaitez supprimer.

L’option offrira plus de capacité pour gérer vos publications Instagram, tout en garantissant que vous n’aurez pas à supprimer et à retélécharger un jeu de carrousel si vous remarquez plus tard une erreur ou un problème avec une image.

Les carrousels sont devenus l’un des formats de publication les plus populaires dans l’application, avec une étude récente de Mention/Hubspot qui a révélé que les publications de carrousel ont dépassé à la fois les mises à jour d’images et de vidéos en tant que type de publication le plus attrayant. La capacité de créer plus de contexte dans vos mises à jour en ajoutant plus de cadres en fait également un format particulièrement précieux pour les marques – et maintenant, vous aurez plus de moyens de gérer vos messages de carrousel, ce qui, si jamais vous en avez besoin, sera un très option pratique.

Comme le note également Mosseri, Instagram a en outre ajouté une nouvelle fonctionnalité de « secouer la rage », qui verra une nouvelle invite de rapport de problème activée si vous secouez votre téléphone lorsqu’Instagram est actif.

D’autres applications ont des fonctions similaires de « secouer pour signaler », y compris Facebook, ce qui facilite le partage rapide de problèmes techniques ou de problèmes, et en réponse à ce qui peut être une action réflexe dans certains cas.

Là encore, si vous vous retrouvez à secouer violemment votre appareil en réponse à un problème avec une application, il est peut-être temps de faire une pause dans les médias sociaux. Vérifier les derniers mèmes n’est pas si important.

L’option de suppression d’un seul message d’un carrousel est désormais disponible sur iOS, et Android sera bientôt disponible, tandis que « rage shake » n’est disponible qu’aux États-Unis à ce stade.