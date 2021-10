Instagram ajoute une programmation de diffusion en direct pour accroître la notoriété et les téléspectateurs

Cela pourrait être un ajout précieux – Instagram a ajouté une nouvelle option pour programmer les prochaines diffusions IG Live dans l’application, les utilisateurs pouvant ensuite appuyer dessus pour obtenir une notification de rappel le jour de la diffusion.

Cet article fournit un aperçu plus approfondi du fonctionnement du processus de planification :

Comme vous pouvez le voir dans ces exemples, les diffuseurs pourront désormais programmer un flux à venir, jusqu’à 90 jours à l’avance, à partir du compositeur en direct, qui peut inclure une description du titre, ainsi que des balises de produit, si vous cherchez à promouvoir tel dans votre flux.

Qu’est-ce qu’Instagram cherche à développer – au cours du mois dernier, Instagram a organisé une série d’événements d’achat en direct, l’immédiateté et l’interactivité du format aidant à améliorer la découverte et à stimuler l’activité d’achat dans l’application. TikTok explore également la même chose, après avoir constaté le succès des achats en direct en Chine, qui est vraiment le modèle de cette nouvelle poussée, et facilite davantage le comportement d’achat dans chaque application.

En effet, les achats en direct sont devenus un élément majeur du secteur de la vente au détail en Chine, comme l’a signalé McKinsey plus tôt cette année :

« En Chine, le commerce en direct a transformé le secteur de la vente au détail et s’est imposé comme un canal de vente majeur en moins de cinq ans. Dans une enquête de 2020, les deux tiers des consommateurs chinois ont déclaré avoir acheté des produits via livestream au cours de la dernière année. »

C’est là qu’Instagram et TikTok voient le potentiel, McKinsey estimant que les ventes initiées par le commerce en direct pourraient représenter jusqu’à 10 à 20 % de tout le commerce électronique d’ici 2026.

La possibilité de programmer vos streams offre encore plus de potentiel sur ce plan, les utilisateurs, comme indiqué, pouvant alors s’inscrire à des rappels, qui leur seront envoyés la veille de la diffusion, puis 15 minutes avant le début du stream.

Cela peut ne pas sembler être une révélation majeure, mais compte tenu des projections et de l’opportunité potentielle, il s’agit d’une mise à jour importante. Bien sûr, il y a toujours eu d’autres options promotionnelles pour faire connaître vos prochains streams. Mais le fait que cela soit intégré à Instagram et fournisse des rappels automatisés dans l’application est une mise à jour importante, qui pourrait apporter une valeur ajoutée aux marques cherchant à maximiser la connexion dans l’application.

Cela vaudra certainement la peine d’être expérimenté – le déploiement d’Instagram en direct pour tous les utilisateurs à partir d’aujourd’hui.

En plus de cela, Instagram a également annoncé une nouvelle option d’entraînement en direct, qui permet aux utilisateurs de vérifier leur éclairage, de s’habituer à l’appareil photo, etc., sans réellement diffuser.

Les diffuseurs pourront également se connecter à l’avance avec leurs invités en mode pratique et tester leur connexion – ce qui, comme le savent tous ceux qui ont déjà diffusé auparavant, est un élément clé de votre processus.

Le nouveau mode d’entraînement en direct sera déployé dans les prochains mois.