Instagram améliore les stories de l’application : il ne coupera pas les vidéos

L’application courte vidéo par excellence, TikTok, est devenue l’une de ces applications qui semblent sortir de nulle part et qui parviennent à détrôner des géants comme Instagram, peu importe le nombre d’astuces pour cela. Mais Meta, la propriétaire d’Instagram, ne reste pas les bras croisés, et si elle doit changer le fonctionnement d’une section de son application, elle le fait, sans problème.

C’est ce que nous avons vu ces jours-ci avec des histoires, qui peuvent désormais durer jusqu’à quatre fois plus longtemps en format vidéo.

Les histoires Instagram dureront jusqu’à 60 secondes

Les contenus les plus utilisés dans les stories Instagram sont sans aucun doute les vidéos, bien que nous puissions faire des stories avec des images ou du texte.

Nous n’aurons plus de coupures de 15 secondes lors du téléchargement d’une vidéo

Depuis sa création, la durée de ces vidéos était de 15 secondes, afin que les utilisateurs puissent télécharger du contenu court, comme dans TikTok. Cependant, l’application ByteDance a changé la durée des vidéos il y a longtemps, et maintenant c’est au tour d’Instagram.

Avec le dernier changement, nous aurons vidéos non coupées jusqu’à 60 secondes, être capable de voir le contenu sans les coupures typiques que nous avions de temps en temps. Il est de plus en plus courant de regarder des vidéos un peu plus longues.

Cela n’a pas été précisé mais nous supposons que si nous voulons mettre en ligne une vidéo de plus d’une minute, elle sera découpée en segments de 60 secondes chacun.

Cette nouveauté touche déjà de nombreux utilisateurs mais elle n’est pas encore active dans tous les comptes. Nous devrons peut-être attendre quelques jours jusqu’à ce que nous puissions tous utiliser la nouvelle fonction, mais c’est quelque chose qui a déjà été confirmé qu’elle atteindra tous les utilisateurs, n’étant pas un test comme à d’autres occasions.

C’est quelque chose de similaire à ce qui se passe avec l’arrivée des états de texte et des emojis au niveau mondial.

