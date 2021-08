Instagram amerrissage geste de balayage pour accéder aux liens, sera remplacé par des autocollants la semaine prochaine

Instagram a commencé à informer les utilisateurs que le geste de balayage pour accéder aux liens disparaîtra le 30 août. La société utilisera à la place un nouvel autocollant de lien.

Comme l’a remarqué la chercheuse Jane Manchun Wong, qui annonce généralement des nouvelles sur les fonctionnalités que les réseaux sociaux développent, Instagram se débarrasse du geste de balayage pour accéder aux liens.

Ensuite, le YouTuber Sam Sheffer a partagé le message que certains utilisateurs reçoivent sur l’application Instagram :

Les liens de balayage seront bientôt des autocollants À partir du 30 août, les liens de balayage vers le haut disparaîtront. Pour ajouter un lien à votre histoire, utilisez le nouvel autocollant de lien.

Avec Instagram se débarrassant enfin de la fonctionnalité de liens de balayage, ce sera une fonction de moins qui différenciera les utilisateurs avec plus de 10 000 abonnés ou vérifiés par rapport aux autres Instagrammers.

Comme il apparaît, la fonction d’autocollant de lien sera disponible pour tous les utilisateurs. En juin, Instagram a commencé à tester cette fonction avec un petit groupe.

À cette époque, The Verge a rapporté que «ces autocollants fonctionneront de la même manière qu’un lien de balayage vers le haut, sauf avec un toucher au lieu d’un balayage. Cela signifie également que les gens pourront répondre aux histoires qui incluent un autocollant, ce qui n’est pas possible sur les histoires avec un lien vers le haut.

Comme cela fait plus de deux mois que les tests ont commencé, Instagram semble satisfait et commencera à déployer cette nouvelle fonctionnalité la semaine prochaine. Pour l’instant, on ne sait pas comment cette fonctionnalité sera déployée pour tous les utilisateurs et s’il y aura des limitations sur qui peut utiliser un autocollant de lien.

Que pensez-vous de ce changement ? Vous souhaitez utiliser cette nouvelle fonctionnalité ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

