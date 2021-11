Instagram annonce de nouvelles fonctionnalités et événements pour célébrer Diwali

Diwali est célébré à partir de jeudi cette semaine, et Instagram cherche à aider les utilisateurs à participer avec une gamme de nouveaux autocollants et effets AR, tout en organisant divers événements thématiques pour se rattacher au festival plus large de Diwali.

Tout d’abord, sur les fonctionnalités – Instagram a travaillé avec l’artiste Neethi sur trois nouveaux autocollants Diwali que les utilisateurs peuvent ajouter à leurs histoires, chacun représentant un élément clé de la célébration.

Lorsque vous ajoutez l’un des autocollants à votre histoire, votre téléchargement sera également ajouté à une histoire collective de Diwali, qui présentera toutes les instances publiées publiquement de chacune, que vous pourrez ensuite trouver dans votre plateau d’histoires. .

En plus de cela, Instagram ramène également son effet AR «Festive Diya» pour l’événement, disponible dans les bobines, les histoires et les publications de flux régulières.

Instagram cherchera également à mettre en avant les créateurs et les entreprises sud-asiatiques sur son compte principal @instagram, ainsi que diverses petites entreprises sur l’onglet Boutique. Instagram propose également une série de diffusions en direct pour présenter les différentes manières dont les gens participent au festival Diwali.

Et enfin, Instagram ajoute également une série « POV Reels », qui mettra également en évidence les nombreux styles uniques de célébration de Diwali, avec une rotation spécifique à Reels.

Diwali est l’une des plus grandes célébrations au monde, avec plus d’un milliard de personnes marquant l’événement de diverses manières, et il est bon de voir Instagram mettre davantage l’accent sur la célébration de Diwali et souligner ce que signifie l’événement et comment les gens peuvent y participer. .

Les nouvelles fonctionnalités de Diwali seront actives dans l’application au cours de la semaine prochaine.