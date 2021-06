Instagram apporte des publicités à Reels

in

Après avoir brièvement testé les publicités dans les bobines sur certains marchés, Instagram a annoncé cette semaine qu’il les déploierait enfin à l’échelle mondiale. Les annonces ont été testées en Australie, au Brésil, en Allemagne et en Inde. Tout comme les histoires et le flux Instagram, les publicités fourniront une autre source de revenus pour le réseau social d’un milliard d’utilisateurs.

Comme pour les publicités dans les autres formats, ce qui apparaîtra dans les bobines ressemblera à n’importe quelle autre bobine. Les publicités tourneront en boucle jusqu’à 30 secondes. Les utilisateurs peuvent également commenter ou partager des annonces Reels, comme n’importe quel autre Reel. Si vous avez utilisé TikTok, ce n’est pas différent de la façon dont les publicités sur cette plate-forme apparaissent également.

Facebook placera des publicités partout où vous pourrez accéder aux bobines. Il peut s’agir du fil Stories ou de l’onglet Explorer. Tant que vous êtes dans la visionneuse de bobines à défilement sans fin, vous pourrez les voir.

Instagram, ainsi que Facebook, se sont traditionnellement appuyés sur les publicités pour générer des revenus. Les publicités arrivant sur les bobines étaient inévitables et peu appréciées par beaucoup. La société affirme que « ces publicités aideront les entreprises à atteindre un public plus large, permettant aux gens de découvrir de nouveaux contenus inspirants de marques et de créateurs ».

En plus d’Instagram, Facebook apportera également des publicités aux Stories sur la plate-forme principale de Facebook. La société a déclaré qu’elle prévoyait de permettre aux créateurs de monétiser leur contenu de cette façon.