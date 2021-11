Instagram arrête son application de messagerie directe Threads le mois prochain

En 2019, Instagram a lancé une nouvelle application appelée Threads – axée sur l’envoi et la réception de messages avec les utilisateurs d’Instagram, mais sans les photos. Maintenant, la société appartenant à Meta a annoncé qu’elle interrompait Threads et que l’application ne sera plus disponible à partir de décembre.

Tel que rapporté par TechCrunch, l’application sera désactivée d’ici la fin décembre. À partir du 23 novembre, les utilisateurs recevront un message indiquant que Threads est interrompu et ne fonctionnera plus. Les utilisateurs seront redirigés vers l’application Instagram principale lorsqu’ils essaieront d’envoyer des messages via l’application Threads.

Lorsque Threads a été introduit, Instagram a déclaré qu’il était conçu pour permettre aux amis proches de communiquer entre eux. Cependant, l’application n’est jamais devenue aussi populaire parmi les utilisateurs d’Instagram – l’une des principales raisons pour lesquelles l’application est abandonnée.

Au cours des dernières années, nous avons introduit plusieurs nouvelles façons de partager visuellement sur Instagram et de vous connecter avec les personnes qui vous sont chères, du partage de moments quotidiens sur les Stories aux messages visuels sur Direct. Mais pour votre petit cercle d’amis, nous avons constaté le besoin de rester plus connecté tout au long de la journée, afin que vous puissiez communiquer ce que vous faites et comment vous vous sentez à travers des photos et des vidéos. C’est pourquoi nous avons créé Threads, une nouvelle façon de communiquer avec des amis proches dans un espace dédié et privé.

Maintenant que Facebook change sa marque en Meta, l’entreprise reconsidère également ses produits. Il convient également de noter qu’Instagram et Messenger sont désormais unifiés, ce qui a également apporté de nouvelles fonctionnalités à Instagram Directs, telles que des réactions emoji, des thèmes d’application, etc.

Le 23 novembre, les utilisateurs de All Threads sur iOS et Android commenceront à voir les notifications indiquant que l’application sera fermée d’ici décembre, et le centre d’aide d’Instagram affichera également une notification expliquant que Threads ne sera plus pris en charge. À la fin du support de l’application, les utilisateurs existants seront déconnectés et l’application sera supprimée de l’App Store et de Google Play. À la fermeture de l’application à la fin de l’année, toutes les fonctionnalités de Threads seront disponibles sur l’application principale d’Instagram.

Si vous souhaitez toujours jeter un dernier coup d’œil à Threads, l’application iOS est toujours disponible sur l’App Store.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :