Instagram aura une nouvelle approche et ne se concentrera plus sur les photos | Pixabay

Tout semble indiquer que le célèbre application et le réseau social Instagram aura bientôt une nouvelle approche et ne se concentrera plus sur les photos, on dit donc qu’il pourrait essayer de copier la célèbre application vidéo TikTok.

La vérité est qu’Instagram est l’une des applications préférées de nombreux internautes, mais la société a annoncé un nouveau changement dans le réseau social, car elle ne se concentrera plus sur les photographies, mais sur de courtes vidéos, comme celle de l’application de TIC Tac.

C’est vrai, Instagram, qui comme WhatsApp a été absorbé par le créateur de Facebook, Marc Zuckerberg, présentera un nouveau format, puisque malheureusement il ne donnera pas la priorité aux photographies.

Il est important de mentionner que ce réseau social est devenu populaire précisément parce qu’il s’agissait d’un réseau social où les internautes pouvaient partager leurs « cadeaux artistiques » en tant que photographes, cependant, l’application créée en 2010 a décidé de se mettre à jour et donnera désormais la priorité aux vidéos pour tirer le meilleur parti de cette application.

L’application propriétaire Meta (New Facebook Name) se concentrera désormais sur les créateurs numériques, les achats, la messagerie et principalement les vidéos.

Il est pertinent de noter qu’il a été récemment annoncé que le vrai problème qui pourrait mettre fin à Facebook et à ses autres réseaux sociaux est le manque de jeune public, on pense donc que ces nouveaux changements et mises à jour ont lieu pour attirer les jeunes utilisateurs , ce qui auraient frappé les médias sociaux comme TikTok.

Et comme nous l’avons évoqué, les vidéos, comme dans TikTok, seront désormais la priorité, on pense donc que sans vidéos, les comptes Insta seront plus difficiles à positionner.

En revanche, il est à noter que l’ouverture d’un compte Instagram sans Facebook est possible, pour cela il suffit de télécharger l’application.

Entrez et sélectionnez l’option « Inscrivez-vous avec votre e-mail ou votre numéro de téléphone ». Saisissez ensuite votre numéro de téléphone ou votre e-mail dans le premier champ. Entrez un mot de passe et vous avez terminé.

Maintenant, nous devons juste attendre et voir ce qui se passera plus tard et comment cela a également affecté des millions de personnes.

Et est-ce que cette application est l’une des plus utilisées au monde et cela pourrait grandement affecter le fonctionnement de ceux qui l’utilisent au quotidien ou simplement pour contempler du contenu.