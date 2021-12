Instagram autorisera les vidéos jusqu’à 60 secondes sur les Stories

Instagram a récemment commencé à tester un changement majeur sur sa plate-forme Stories, qui permet aux utilisateurs de publier des photos et de courtes vidéos qui restent en direct pendant 24 heures. Le réseau social veut augmenter la durée maximale des vidéos sur les Stories à 60 secondes dans une nouvelle tentative de battre Snapchat et TikTok.

Comme l’a noté un utilisateur d’Instagram en Turquie, l’application du réseau social informe maintenant quelques utilisateurs du changement. Actuellement, si vous enregistrez ou téléchargez une vidéo de plus de 15 secondes, elle sera automatiquement divisée en plusieurs histoires différentes.

Cependant, avec ce nouveau changement, les utilisateurs pourront publier des vidéos dans des histoires d’une durée maximale de 60 secondes sans avoir à les diviser.

Découvrez des histoires plus longues. Les vidéos jusqu’à 60 secondes ne seront plus segmentées.

La société teste également une interface repensée pour publier des histoires qui facilitera la mention d’autres comptes ou l’ajout d’un emplacement à une publication. On ne sait pas quand ou si Instagram mettra ces modifications à la disposition de tous les utilisateurs du monde entier, car à l’heure actuelle, seuls quelques utilisateurs peuvent publier des histoires plus longues.

Comme TikTok est devenu de plus en plus populaire et que Snapchat a récemment introduit une nouvelle application autonome permettant aux créateurs d’éditer leurs vidéos, il n’est pas surprenant qu’Instagram rende sa plate-forme plus attrayante pour ceux qui aiment partager des vidéos sur le réseau social.

Les utilisateurs d’iPhone peuvent télécharger Instagram gratuitement sur l’App Store.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :