Instagram a annoncé aujourd’hui un nouveau test pour sa fonction Stories. À partir d’aujourd’hui, les amis proches seront appelés Personnes sélectionnées et permettront aux utilisateurs de sélectionner exactement qui peut voir certaines de leurs histoires pendant 24 heures.

Cette fonctionnalité commencera en tant que test exclusif au Brésil, et on ne sait pas quand elle sera lancée pour tous les utilisateurs ou ouvrira ses tests pour plus de pays.

Il est important de noter que Selected Stories n’est qu’une variante de Close Friends, et c’est différent de l’ingénierie inverse qu’Alessandro Paluzzi a découverte et qui s’appelle “Exclusive Stories”. Celui-ci sera pour les créateurs de contenu de facturer son contenu, quelque chose de similaire à ce que Twitter a fait avec sa fonction Super Follows.

Instagram Stories est devenu le lieu pour vous exprimer et partager vos moments quotidiens. Et, parfois, les gens ne veulent pas partager le même contenu avec tout le monde. La possibilité de sélectionner différents groupes de personnes pour partager des histoires était déjà quelque chose que notre communauté demandait depuis un certain temps.

Avec le test Personnes sélectionnées, cela fonctionnera de la même manière que la liste d’amis proches, sauf que vous pouvez décocher certains utilisateurs de votre liste d’amis proches pour voir un message. Voici comment cela va fonctionner :

Lors de la création d’une histoire, appuyez pour ouvrir le bouton Partager Choisissez « Personnes sélectionnées » pour voir tous les profils qui peuvent voir votre histoire Changez qui peut voir votre histoire en sélectionnant ou en décochant les profils Votre liste restera inchangée jusqu’à ce qu’elle soit à nouveau modifiée

Auparavant, avec la fonctionnalité « Amis proches », les gens ne pouvaient partager des histoires qu’avec la même liste d’amis sans pouvoir la modifier. Avec ce test, vous pourrez ajouter, supprimer ou conserver des personnes sur votre liste avec différentes histoires.

Que pensez-vous de cette fonction ? Êtes-vous impatient d’essayer « Personnes sélectionnées ? » Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

