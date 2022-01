Instagram chercherait à effacer les faux profils Par ici !

L’application Photos chercherait à utiliser la reconnaissance faciale

Tout semble indiquer que le célèbre réseau de caméras chercherait à éliminer totalement les faux profils grâce au la reconnaissance faciale, quelque chose qui serait sans aucun doute très bien.

C’est ainsi que l’application demandera à ceux qui ont un compte d’enregistrer un courte vidéo du visage pour garantir l’identité des utilisateurs qui utilisent la plateforme et augmenter leur sécurité.

Le réseau social Instagram a décidé de mettre en œuvre la reconnaissance faciale par vidéo à ceux qui se connectent à son application afin d’augmenter la sécurité de ses utilisateurs et d’éviter les abus de profils.

Cela peut vous intéresser: Lizbeth Rodríguez prend des photos dans la salle de bain de son « amoureux »

Nous avons besoin d’une vidéo de vous secouant la tête dans différentes directions [para poder detectar el rostro desde diversos ángulos]. Cela nous aide à confirmer que vous êtes une personne réelle et à vérifier votre identité », lit-on dans l’avertissement qui apparaît lorsque vous essayez de vous connecter à l’application.

Ainsi, sur le même écran d’accueil qui apparaît aux utilisateurs, Meta (la société de Mark Zuckerberg qui regroupe les applications Facebook, Instagram et WhatsApp) prévient que la vidéo ne sera utilisée qu’à des fins de vérification.

La vidéo ne sera jamais visible sur Instagram et sera supprimée dans 30 jours. Il n’utilisera pas la reconnaissance faciale ni ne collectera de données biométriques », indique le message.

Il convient de noter que l’enregistrement de la vidéo-selfie pour la vérification d’identité vise à restreindre l’accès aux utilisateurs ayant de faux comptes, à prévenir la fraude et la prolifération des robots, en plus d’éviter le vol d’identité.

En fait, les témoignages d’utilisateurs de réseaux qui se sont connectés sous le nouveau format indiquent que cela se produit lors de la tentative d’accès à partir d’un nouvel appareil, lors de la connexion avec le compte Instagram dans une autre application ou, lorsque le compte a fait l’objet d’un comportement anormal , comme donner beaucoup de « j’aime ».

De plus, début novembre dernier, Meta a annoncé qu’elle cesserait d’utiliser sa technologie de reconnaissance faciale avec laquelle elle identifiait automatiquement ses utilisateurs sur des photos et des vidéos, assurant qu’elle éliminerait les données stockées de plus d’un milliard de personnes grâce à ce système. .