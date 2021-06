Instagram commence à tester la possibilité de publier des photos depuis le bureau

in

Instagram a enfin commencé à tester la possibilité de créer de nouvelles publications à partir d’ordinateurs de bureau personnels. La fonctionnalité a été repérée pour la première fois par le consultant en médias sociaux et commentateur de l’industrie Matt Navarra.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, l’application Web d’Instagram propose quelques fonctionnalités d’édition de base, notamment des filtres intégrés et une option permettant de choisir le rapport hauteur/largeur. Vous pourrez également accéder à des paramètres avancés tels que la désactivation des commentaires pour la publication, le masquage des likes, etc. Contrairement à l’application mobile, cependant, vous ne pourrez pas prendre de photo à partir de l’appareil photo de l’appareil lorsque vous utilisez l’application Web. La seule option disponible est de sélectionner une image existante à partir de votre PC.

Malheureusement, le test semble être limité à un petit nombre d’utilisateurs pour le moment. Si vous faites partie des quelques chanceux, vous devriez voir une nouvelle icône “+” dans le coin supérieur droit lorsque vous ouvrez Instagram dans un navigateur de bureau. La fonctionnalité est mise en évidence par un message indiquant : ” Vous pouvez désormais créer et partager des publications directement depuis votre ordinateur.” Il reste à voir si Instagram ajoutera également une option pour créer des histoires et des bobines à partir des ordinateurs de bureau.

Sans surprise, Instagram ne prête pas autant d’attention à son application Web qu’à ses applications mobiles Android et iOS. Ce n’est que l’année dernière qu’Instagram a ajouté la messagerie directe à l’application Web. De même, il a fallu des mois à Instagram pour ajouter la possibilité de créer des histoires à partir du Web mobile.

Il existe encore un certain nombre d’autres fonctionnalités utiles d’Instagram exclusives aux meilleurs téléphones Android. Par exemple, la possibilité d’ajouter des pronoms à votre profil n’a pas encore été intégrée à l’application Web.

Android Central a contacté Facebook pour confirmation.

