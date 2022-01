Instagram commence à tester trois manières différentes d’afficher le contenu des flux | La technologie

L’ordre chronologique du flux Instagram se rapproche de plus en plus, le réseau social a déjà commencé ses tests sur les appareils mobiles et a ajouté deux autres façons de visualiser le contenu.

Instagram a enfin écouté les utilisateurs. Et, c’est que, il semble que le retour du flux chronologique se rapproche de plus en plus. Le réseau social de photos et de vidéos a changé la manière dont les publications des utilisateurs sont apparues il y a quelques années, le mécontentement était général, mais ils ont décidé de faire la sourde oreille.

2022 semble être l’année où ceux sur Instagram prêtent attention aux raisons. Ils ont été faits pour mendier, mais il semble que le retour du flux chronologique se rapproche de plus en plus. Ces dernières semaines, les plans de l’application ont été rendus publics, l’un d’entre eux étant d’améliorer la manière dont les utilisateurs utilisent le flux.

Non seulement ils ramèneraient l’ordre chronologique, mais ils ajouteraient aussi deux nouvelles façons de visualiser ces contenus. En fait, ce qui a été fait à ce jour, c’est qu’il n’y en avait qu’un par défaut. Maintenant, nous aurions la possibilité de voir d’abord les publications des utilisateurs que nous suivons.

En outre, également pour ne voir exclusivement que ce que publient les utilisateurs que nous avons marqués comme favoris. Ces nouveaux modes peuvent être modifiés au gré de l’utilisateur à partir d’un sélecteur qui apparaîtra en haut de l’appareil et ce sera la référence en matière de visualisation de contenu sur Instagram.

Tester les changements de flux 👀Nous commençons à tester la possibilité de basculer entre trois vues différentes sur votre écran d’accueil (dont deux vous donneraient la possibilité de voir les messages dans l’ordre chronologique) : – Accueil- Favoris- Suite . Plus à venir. pic.twitter.com/9zvB85aPSp – Adam Mosseri (@mosseri) 5 janvier 2022

Bien que ces nouveaux paramètres de flux soient déjà testés, les appareils choisis pour ces tests ont été des iPhones d’Apple. Dans une vidéo publiée par un utilisateur de Twitter, vous pouvez voir comment fonctionnent ces nouvelles façons de comprendre le flux Instagram de photos et de vidéos.

Il n’y a toujours pas de date fixe pour l’arrivée officielle et stable de cette façon d’utiliser le flux Instagram sur les appareils, bien que s’il s’agit déjà d’une période d’essai, nous n’aurons peut-être pas à attendre trop longtemps pour profiter d’un flux commandé à notre goût.