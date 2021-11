Instagram commence à utiliser des selfies vidéo pour vérifier les comptes potentiellement suspects

Instagram utilise désormais des selfies vidéo pour lutter contre les bots suspects. Instagram demande aux utilisateurs de se vérifier en enregistrant un selfie vidéo, selon quelques captures d’écran partagées par le consultant en médias sociaux Matt Navarra.

Le système de vérification est conçu pour détecter les robots, y compris les comptes qui adoptent un comportement suspect, comme aimer un grand nombre de publications et suivre plusieurs comptes sur une courte période de temps. Selon Instagram, un selfie vidéo peut aider à confirmer si le compte en question a été créé par une personne réelle.

En réponse au tweet de Navarra, Instagram a déclaré que la vérification des selfies vidéo avait été dévoilée il y a un an. Cependant, il a été suspendu en raison de problèmes techniques, selon XDA Developers.

Instagram n’utilise pas la reconnaissance faciale, et nous ne l’utilisons pas dans les selfies vidéo. Nous avons introduit les selfies vidéo il y a plus d’un an pour aider à confirmer qu’il y a une personne derrière un compte, et non un bot. https://t.co/mQI0oWOGeY – Communications Instagram (@InstagramComms) 17 novembre 2021

Le déploiement de la méthode de vérification semble être limité aux seuls comptes nouvellement créés qui sont suspectés de comportement inauthentique. Lorsqu’il a annoncé le système l’année dernière, le service de réseau social appartenant à Meta a déclaré que le système de vérification « ne s’appliquerait qu’à un petit nombre de notre communauté ».

Instagram a également déclaré que les selfies vidéo n’utilisent pas la technologie de reconnaissance faciale. Cela est parfaitement logique étant donné que Meta (anciennement Facebook) a récemment annoncé la fermeture de son système de reconnaissance faciale et la suppression de plus d’un milliard de visages reconnus de sa base de données. Cette décision a été interprétée comme une tentative d’éviter une enquête réglementaire sur ses pratiques en matière de confidentialité.

Instagram a également promis de supprimer les selfies vidéo dans les 30 jours suivant leur examen afin de protéger votre vie privée. Le service a également déclaré qu’il ne collecte pas de données biométriques.

Le nouveau système pourrait être un moyen efficace de freiner la propagation de faux profils sur la plate-forme en demandant aux propriétaires de compte présumés d’enregistrer un selfie à l’aide de leurs appareils mobiles, y compris bon nombre des meilleurs téléphones Android et appareils iOS. Cependant, il reste à voir dans quelle mesure la méthode est résistante à l’usurpation d’identité.

