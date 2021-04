Instagram commence un nouveau test qui permet aux utilisateurs de choisir s’ils veulent masquer les “ J’aime ” sur les publications

Désormais, les utilisateurs qui ont été sélectionnés pour ce petit test pourront décider s’ils souhaitent voir les comptes similaires.

Instagram: La plate-forme de partage de photos Instagram teste une nouvelle fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de décider s’ils souhaitent afficher le nombre de likes sur leurs publications ou celles des autres ou le masquer. Le petit test est mené à l’échelle mondiale, a déclaré le propriétaire d’Instagram, Facebook. Instagram expérimente la dissimulation des likes depuis 2019, et jusqu’à présent, il permettait d’activer et de désactiver cette fonctionnalité pour de petits groupes d’utilisateurs à la fois pour évaluer la réaction des gens à cette fonctionnalité. Cependant, dans le dernier test, il a décidé de donner le contrôle à un petit nombre d’utilisateurs.

Cette décision intervient après le mois dernier, la plate-forme de médias sociaux a accidentellement caché des comptes similaires sur les publications d’un grand nombre d’utilisateurs, même si elle avait l’intention de réaliser un petit test. Cela a conduit à de vives réactions de la part des utilisateurs.

Désormais, les utilisateurs qui ont été sélectionnés pour ce petit test pourront décider s’ils souhaitent voir les comptes similaires. Une nouvelle option pour masquer les likes serait disponible dans les paramètres pour ces utilisateurs, et avec elle, ils n’auraient pas à voir les likes sur les publications d’autres personnes tout en faisant défiler leur flux Instagram. De plus, les créateurs sélectionnés seraient également en mesure de masquer leurs likes sur une base post-par-post en cliquant sur l’option “ plus d’options ” (indiquée par trois points) pour chaque publication. Si les créateurs choisissent d’utiliser cette fonctionnalité, leurs likes ne seront pas visibles publiquement, mais ils pourront toujours accéder à leurs engagements dans le tableau de bord d’analyse.

La question des likes sur Instagram ou sur les plateformes de réseaux sociaux en général est depuis longtemps un sujet de débat. Certaines personnes ont fait valoir que le fait d’obtenir des likes devient lentement une mesure de popularité, faisant pression sur tout le monde pour qu’il publie chacun de ses posts, même s’ils ne sont pas des créateurs de contenu. C’était la raison pour laquelle Instagram avait commencé à cacher les likes pour les petits groupes, pour tester si le fait de masquer ce paramètre soulageait réellement le stress ou la pression que les utilisateurs pourraient ressentir.

Cependant, tout comme le débat sans fin, il ne semblait y avoir aucune conclusion solide des tests de la plate-forme de médias sociaux, qu’elle avait interrompus entre les deux en raison de la pandémie de coronavirus. Le masquage des likes a conduit la plate-forme à susciter des réactions mitigées de la part des utilisateurs, et ces réactions ont été augmentées lorsque Instagram a caché par erreur les goûts d’un grand nombre d’utilisateurs. Plusieurs utilisateurs ont fait l’éloge de cette décision, expliquant comment cela amènerait les utilisateurs à publier leur contenu sans se soucier d’être jugés par leurs abonnés si le nombre de leurs likes était faible.

D’un autre côté, certains utilisateurs voulaient continuer à voir les likes pour pouvoir garder une trace de ce qui était tendance. Cela était particulièrement vrai parmi les influenceurs, qui prennent maintenant de plus en plus et lentement le contrôle de la plateforme. Ils ont fait valoir que les likes était le paramètre à l’aide duquel ils pouvaient convaincre les marques et les annonceurs de leur valeur, et que masquer ce paramètre aurait donc un effet négatif sur leurs revenus, car un engagement plus faible entraînerait une baisse des revenus.

Ces opinions opposées mais valables sont probablement ce qui a poussé Instagram à choisir de céder le contrôle à cet égard aux utilisateurs eux-mêmes. Pour le moment, la fonctionnalité n’est testée que parmi une petite population d’utilisateurs. Il n’est pas non plus clair quand, voire pas du tout, cette fonctionnalité serait lancée pour tous les utilisateurs. Cependant, c’est quelque chose qui serait probablement décidé en fonction des résultats de ces tests.

Cependant, il est toujours intéressant de comprendre si cette fonctionnalité, si elle est lancée, résulterait effectivement en la résolution de ce problème ou non. Selon toute probabilité, la communauté des influenceurs continuerait à ne pas divulguer leurs goûts, car cela aiderait à convertir leur contenu en revenus via un partenariat. Il est également important de comprendre comment ces influenceurs se sont infiltrés dans les coins et recoins des médias sociaux, et donc ils affectent maintenant la majorité des utilisateurs au niveau micro, et une telle exposition énorme aux influenceurs est susceptible de donner inconsciemment envie à la plupart de ces utilisateurs. devenir également des créateurs de contenu ou au moins copier ces influenceurs.

Ainsi, cela n’aura probablement pas d’impact majeur sur le terrain. Mais pour ce que cela vaut, la tentative d’Instagram de résoudre ce problème est toujours appréciable.

