Instagram confirme qu’il ferme son application de messagerie séparée « Threads »

Dans une nouvelle qui ne surprendra absolument personne, Instagram a confirmé qu’il fermait son application de messagerie autonome « Threads », qu’il avait lancée en 2019, essentiellement comme une alternative à Snapchat pour connecter des amis proches.

Comme vous vous en souvenez peut-être ou non, Threads est une application de messagerie qui a été initialement conçue pour maintenir la connexion avec votre cercle intime Instagram, facilitant le partage de texte, de photos et de vidéos entre uniquement ceux inclus dans votre liste d’amis proches Instagram.

Mais ensuite, en octobre de l’année dernière, Instagram a annoncé une mise à jour de Threads pour inclure tous vos messages Instagram, pas seulement ceux d’amis proches, ce qui en fait essentiellement comme toutes les autres applications de messagerie. Le seul écart avec Threads est maintenant son option « auto-status », qui alloue une mise à jour de l’état des emoji à chaque utilisateur sans qu’ils aient à saisir manuellement, en faisant une hypothèse de ce que chaque utilisateur pourrait faire à un moment donné en fonction de leur emplacement, leurs déplacements, le niveau de batterie de leur téléphone, etc.

Il n’y a donc pas vraiment de raisons pour que les gens ouvrent une application de messagerie distincte, surtout maintenant que toutes leurs discussions Instagram et Messenger sont déjà intégrées, rationalisant la connexion dans deux de ses options de messagerie les plus populaires (que WhatsApp sera également bientôt disponible).

En tant que tel, il est logique qu’Instagram ferme Threads, ce qui est maintenant confirmé à TechCrunch au milieu de diverses rumeurs en ligne.

Selon Instagram :

« Nous savons que les gens se soucient de se connecter avec leurs amis proches, et nous l’avons vu en particulier au cours des dernières années avec la croissance de la messagerie sur Instagram. Nous concentrons maintenant nos efforts sur l’amélioration de la façon dont vous vous connectez avec des amis proches sur Instagram et sur la dépréciation de l’application Threads. »

Instagram note en outre qu’il cherchera à apporter les « fonctionnalités amusantes et uniques » de Threads à l’application Instagram principale, qui inclura probablement, à terme, son option de statut automatique.

Comme l’a remarqué le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, Instagram y travaille déjà, et bien que ce prototype initial n’indique pas encore le statut automatique, cela semble logiquement vers où il se dirige, ce qui annulerait essentiellement le besoin de Threads.

Il est peu probable que l’application soit manquée par beaucoup.

Au cours de son premier mois après son lancement, Threads a atteint environ 374 000 téléchargements, ce qui est considérablement inférieur aux précédentes applications autonomes d’Instagram, comme IGTV et Boomerang, tandis qu’un examen des performances de l’application sur les graphiques App Annie suggère depuis lors que Threads a eu du mal à gagner traction importante depuis. Il est probable que Threads compte actuellement moins de 100 000 utilisateurs – et encore une fois, avec Meta cherchant à intégrer ses options de messagerie et à faciliter davantage le partage entre applications, l’existence de Threads va vraiment à l’encontre de l’objectif plus large, indiquant sa disparition.

Instagram indique que Threads ne sera plus pris en charge d’ici la fin décembre, des alertes étant émises aux utilisateurs dans les semaines à venir.

Si vous êtes l’un des rares utilisateurs de Threads, il est temps de revenir à IG proprement dit, ou de trouver une autre alternative pour vos discussions de groupe proches (comme, disons, Snapchat).