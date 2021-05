Instagram critiqué pour la promotion de médicaments pour la prise de poids

05/03/2021 à 09:36 CEST

NHS England a exhorté Instagram à réprimer les comptes qui vendent un médicament Sans licence «dangereux» destiné principalement aux jeunes femmes et aux filles. La vente d’Apetamin est illégale au Royaume-Uni, mais BBC Three a révélé qu’il est disponible dans les magasins et en ligne.

Dans une lettre ouverte, Les dirigeants du NHS se disent préoccupés par la promotion des produits et l’impact sur la santé physique et mentale. Instagram affirme que la vente de médicaments non médicaux est «strictement contraire à nos politiques». Apetamin n’est pas autorisé au Royaume-Uni, ce qui signifie que le régulateur n’a pas effectué de tests pour s’assurer qu’il répond à des normes de sécurité strictes et ne doit pas être vendu, fourni ou annoncé.

Les médecins affirment qu’une mauvaise utilisation d’un stimulant de l’appétit peut causer une fatigue sévère, jaunisse et même insuffisance hépatique. Cependant, les influenceurs des médias sociaux font régulièrement la promotion du sirop comme moyen rapide de prendre du poids et de développer une silhouette de sablier extrême, comme les célébrités Kim Kardashian et Cardi B.