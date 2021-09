Instagram tient beaucoup à ce que les gens utilisent autant que possible les Reels, car cela permet de contrer la montée en puissance de TikTok, tout en s’alignant sur les tendances d’utilisation croissantes.

Le dernier développement sur ce front se présente sous la forme d’une nouvelle option « Montage », actuellement testée en interne, qui permettrait aux utilisateurs de convertir leurs images Instagram Stories en courts clips vidéo Reels.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, partagé par le chercheur d’applications Alessandro Paluzzi, le nouveau processus vous permettrait d’assembler vos images Stories dans un clip Reels.

La première étape, comme indiqué ci-dessus, afficherait toutes vos images Stories dans l’ordre. À partir de là, vous autoriseriez ensuite Instagram à formuler automatiquement une vidéo combinant des éléments de chaque image.

La dernière étape verrait Instagram recommander l’audio pour accompagner votre nouveau clip Reels, qu’il synchroniserait automatiquement avec les transitions qu’il a créées.

C’est un outil assez logique et simple, avec sa véritable utilité qui se résume à la façon dont il formule réellement les clips et à la façon dont il convertit les éléments de vos histoires en bobines.

Bien qu’il soit un peu étrange de voir Instagram chercher à fusionner deux fonctionnalités d’un côté et à décourager les mêmes de l’autre, la plate-forme travaillant toujours sur des moyens d’empêcher les utilisateurs de partager à nouveau les publications de flux régulières dans les Stories.

La dernière mise à jour sur ce front se présente sous la forme de son autocollant « Re-Share », qui permet aux utilisateurs de partager des publications de fil d’actualités sur des histoires de manière plus créative.

Instagram a expérimenté le blocage complet du partage des publications de flux dans les Stories et d’autres options.

Pourtant, Instagram recherche ouvertement et activement des moyens d’amener les utilisateurs à partager à nouveau des histoires sur des bobines. Ce qui semble être tout aussi ennuyeux pour les utilisateurs, s’il est mis en œuvre, étant donné que vous verriez des doublons de contenu à partir des profils que vous suivez.

Peut-être que ce n’est pas la même chose si le contenu est remixé au format Reels – ou peut-être qu’Instagram est tellement désireux de pousser l’utilisation de Reels, comme il le peut, qu’il prendra le risque et avancera avec n’importe quelle option pour augmenter le contenu de Reels.

Il est difficile de savoir quelle est la véritable motivation ici. Instagram dit que la consommation de Reels augmente rapidement, mais c’est encore loin de TikTok, et comme TikTok continue de dominer les graphiques de téléchargement, cela présente une menace potentiellement existentielle pour IG, d’autant plus que les jeunes utilisateurs s’alignent de plus en plus sur TikTok.

C’est, essentiellement, ce qui est arrivé à MySpace, avec l’arrivée de Facebook et sa popularité auprès d’un public plus jeune, ce qui a finalement abouti à une utilisation plus large au fil du temps, et a définitivement tué MySpace. C’est encore loin de ce niveau pour Instagram, mais ces tendances sont importantes dans ce contexte – il est donc logique qu’Instagram recherche plus d’options, car il cherche à réprimer les migrations d’utilisateurs là où il le peut.

Et peu importe comment vous le regardez, cela aide. De nombreux utilisateurs d’Instagram sont désormais en mesure d’obtenir leur correctif TikTok dans l’application, ce qui a probablement empêché nombre d’entre eux de basculer, prolongeant ainsi le temps d’utilisation d’Instagram. Ainsi, même si les processus de copie d’Instagram peuvent sembler un peu audacieux, il existe une méthode ici, et à mesure que de plus en plus d’utilisateurs s’alignent davantage sur le contenu vidéo abrégé, Instagram devrait chercher à s’aligner sur la même chose là où il le peut.

Sur un autre front, et également repéré par Paluzzi, Instagram expérimente un nouvel outil de sélection d’audience « Favoris », qui, tout comme les favoris de Facebook, permettrait aux utilisateurs de sélectionner des profils spécifiques dont les publications seraient alors plus prioritaires dans votre flux.

Comme certains l’ont noté, les algorithmes d’Instagram devraient déjà savoir quels profils sont vos favoris, en fonction de vos interactions dans le passé, mais comme avec Facebook, l’option donnerait aux utilisateurs un autre moyen de contrôler ce qui leur est montré, plus explicitement, dans leur flux, qui remplacerait l’algorithme dans une certaine mesure et garantirait que vous voyez les derniers messages des personnes qui comptent le plus pour vous.

Donc vraiment, c’est une mesure pour mettre plus de contrôle entre les mains des utilisateurs, ce que les gens disent à plusieurs reprises qu’ils veulent. Qu’ils le fassent réellement, et s’ils l’utiliseraient réellement, est une toute autre question.

Quoi qu’il en soit, cela pourrait fournir un autre moyen de gérer vos listes Instagram et de vous assurer de voir les derniers messages de votre famille et de vos amis.