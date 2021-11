Instagram dévoile de nouvelles campagnes pour aider les jeunes à être en sécurité en ligne

Selon l’entreprise, la campagne est ancrée dans l’idée que le manque de sensibilisation et d’information est un obstacle pour les jeunes lorsqu’ils ont besoin d’une assistance juridique

Pour tenter d’aider les jeunes à être en sécurité en ligne, Instagram a annoncé mercredi deux campagnes – une, « Safe Stree », qui fera connaître les fonctionnalités de sécurité disponibles sur la plate-forme, et deux, « My Kanoon », qui les informera sur les droits légaux et la protection dont ils disposent. Ces campagnes mettront également en vedette un ensemble diversifié de créateurs, apparaissant dans un contenu multilingue, pour aider les jeunes à travers le pays, a déclaré la plate-forme de réseautage social dans un communiqué officiel.

« Les jeunes en Inde utilisent Instagram pour s’exprimer en toute sécurité. Tout en continuant à innover avec notre produit, nous voulions également sensibiliser localement à la façon dont notre communauté peut se sentir en sécurité en ligne. Avec « Safe Stree » et « My Kanoon », nous le faisons respectivement, en faisant connaître nos dispositifs de sécurité et en informant les jeunes des droits et des protections dont ils disposent en vertu de la loi. Nous remercions nos partenaires – Yuvaa et Pink Legal, et Nyayaa et We The Young – pour leur partenariat dans cette entreprise », a déclaré Madhu Sirohi, responsable des programmes politiques et de la sensibilisation, Facebook India, lors du lancement des nouvelles campagnes.

En partenariat avec Yuvaa, une entreprise de médias et d’informations pour les jeunes et Pink Legal, une plate-forme pour comprendre les droits et les lois des femmes, Instagram a lancé « Safe Stree », pour lutter contre les stéréotypes de genre et créer un espace en ligne plus sûr et plus aimable pour les femmes. La campagne durera un mois et se déroulera en deux parties : premièrement, un programme de formation en six parties pour les créateurs sur les moyens de créer des espaces plus inclusifs en ligne, et deuxièmement, une série de contenus sur Reels, mettant en évidence les fonctionnalités de sécurité disponibles pour les femmes sur Instagram.

Un total de 30 bobines serait publié dans cette série, par un ensemble diversifié de six créateurs – Amritha Suressh, Poornima Ravi, Antara Naina Roy Majumder, Tanya Appachu, Maitrayanee Mahanta et Samruddhi Patil dans leur propre langue maternelle. Cela sera mis en ligne sur le compte Instagram de Yuvaa, ainsi que sur les comptes Instagram des créateurs respectifs.

Pendant ce temps, en partenariat avec Nyayaa, une plate-forme d’information juridique en libre accès, et We The Young, une organisation médiatique pour les jeunes présentant des histoires de jeunes Indiens, Instagram a lancé « My Kanoon », pour simplifier et expliquer les lois aux jeunes. En plus des contrôles de sécurité d’Instagram, cela leur permettra, ainsi qu’à leurs soignants, d’engager des poursuites judiciaires en toute connaissance de cause et d’interagir avec les systèmes judiciaires.

Selon l’entreprise, la campagne est ancrée dans l’idée que le manque de sensibilisation et d’information est un obstacle pour les jeunes lorsqu’ils ont besoin d’une assistance juridique. Ainsi, à travers cette campagne de trois mois, il y aura plus de 50 contenus courts et longs de jeunes créateurs de contenu, sur des sujets allant de la violence en ligne, l’intimidation et le harcèlement, les abus sexuels sur les enfants et les enfants en conflit avec la loi.

