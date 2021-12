Instagram dira aux utilisateurs quand faire une pause dans l’application

Adam Mosseri, responsable d’Instagram témoignera devant le Sénat 1:11

. – Juste un jour avant que la tête d’Instagram ne soit confrontée aux questions des législateurs sur ses pratiques en matière de sécurité des enfants, la société déploie une poignée de nouvelles fonctionnalités visant à rendre plus difficile pour les utilisateurs, en particulier les adolescents, de tomber dans des failles qui pourraient nuire à votre santé mentale. santé.

Ce mardi, l’entreprise a lancé l’outil « Take a Break », qui incitera les utilisateurs à s’éloigner de la plateforme après avoir navigué un certain temps. La fonctionnalité, annoncée en septembre, arrivera d’abord aux utilisateurs aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, et à tous les utilisateurs dans les mois à venir.

Les utilisateurs peuvent activer la fonction dans « Paramètres » et sélectionner s’ils souhaitent recevoir une alerte après avoir utilisé la plateforme pendant 10, 20 ou 30 minutes.

Ils recevront alors une alerte en plein écran leur disant de fermer l’application et leur suggérant de prendre une profonde respiration, d’écrire quelque chose, de vérifier une liste de choses à faire ou d’écouter une chanson.

CNN Business a testé la fonctionnalité avant son lancement, et bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, il y a encore place à l’amélioration. Par exemple, les utilisateurs doivent rester sur la plate-forme pendant une session continue pour que la fonctionnalité s’active. Si l’application se ferme pendant que vous courez vers la salle de bain ou si l’écran s’éteint pendant que vous naviguez brièvement sur Netflix, la minuterie se réinitialise. Après l’invite qui incite à la pause, l’utilisateur doit s’abstenir d’appuyer sur le gros bouton « Terminé » qui apparaît en bas du message pour revenir à l’application.

Nouvelle fonctionnalité Instagram à étendre en 2022 et autres ajouts prévus

Vaishnavi J, responsable de la sécurité et du bien-être chez Instagram, a déclaré que la fonctionnalité en était encore à ses débuts et qu’elle étendrait ses fonctionnalités en 2022.

Instagram a également déclaré qu’il adopterait une « approche plus stricte » du contenu qu’il recommande aux adolescents et les pousserait activement sur différents sujets s’ils regardaient quelque chose – n’importe quel type de contenu – depuis trop longtemps.

Bien que la société ait annoncé qu’elle partagerait prochainement plus d’informations sur la fonctionnalité, une capture d’écran partagée avec CNN Business avant l’annonce a révélé que des sujets tels que les destinations de voyage, l’architecture et la photographie de la nature seront utilisés pour détourner l’attention. Cette fonctionnalité sera disponible l’année prochaine.

Les fonctions sont basées sur des outils de gestion du temps d’Instagram, comme celui qui permet de savoir quand le temps total que vous souhaitez passer sur Instagram chaque jour est atteint. La société a déclaré qu’elle testait également une nouvelle façon de gérer l’activité Instagram en un seul endroit, leur permettant de supprimer en bloc les photos et les vidéos qu’ils ont publiées, ainsi que les likes et les commentaires précédents.

« Bien qu’il soit accessible à tous, je pense que cet outil est particulièrement important pour les adolescents afin de mieux comprendre les informations qu’ils ont partagées sur Instagram, ce qui est visible pour les autres, et d’avoir un moyen plus simple de gérer leur empreinte numérique », Adam Mosseri, directeur d’Instagram, a écrit mardi dans un article de blog.

Centre d’éducation des parents

L’entreprise travaille également sur un centre d’éducation parentale avec des conseils d’initiés pour les aider à discuter de l’utilisation des médias sociaux avec leurs adolescents, ainsi que la possibilité de voir combien de temps leurs enfants passent sur Instagram et de fixer des limites de temps.

La question de l’impact des médias sociaux sur les adolescents est revenue sur le devant de la scène cet automne après que la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen a divulgué des centaines de documents internes, dont certains montraient que l’entreprise savait à quel point Instagram peut nuire à la santé mentale et à l’image corporelle, en particulier chez les adolescentes.

Facebook a tenté à plusieurs reprises de discréditer Haugen, affirmant que son témoignage au Congrès et ses rapports sur des documents internes déformaient les actions de l’entreprise. Mais le tollé suscité par les révélations de Haugen a poussé l’entreprise à repenser le lancement d’une application Instagram pour les enfants de moins de 13 ans.

Les révélations ont également contribué à alimenter une série d’audiences du Congrès sur l’impact des produits technologiques sur les enfants, qui comprenaient des dirigeants de Facebook, TikTok et Snap, la société mère de Snapchat. Ce mercredi, Mosseri comparaîtra devant un sous-comité du Sénat alors que les législateurs remettent en question l’impact de l’application sur la santé mentale des jeunes utilisateurs.

Discussion au Congrès

Les membres du Congrès ont fait preuve d’un rare bipartisme en critiquant les entreprises technologiques sur cette question. Certains législateurs font pression pour qu’une législation augmente la confidentialité des enfants sur Internet et réduise la dépendance apparente de diverses plateformes, bien qu’il ne soit pas encore clair quand ou si une telle législation sera adoptée.

A principios del año pasado, TikTok introdujo nuevas funciones que permiten a los usuarios controlar el tiempo que pasan frente a la pantalla, como los videos de los mejores creadores que aparecen en los feeds para animar a los usuarios a tomarse un descanso y hacer algo en la vie réelle.