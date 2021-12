Instagram dit qu’il aide les jeunes à soulager leurs souffrances

12/08/2021 à 22:18 CET

.

Le patron d’Instagram, Adam Mosseri, a assuré ce mercredi que son application permet d’alléger la souffrance des adolescents et que les documents publiés selon lesquels elle nuit aux jeunes sont une dénaturation par la presse.

« Les informations publiées sur nos enquêtes internes ont été mal interprétées », a déclaré Mosseri, qui a également assuré que de nombreux adolescents ont déclaré qu’Instagram « les aide lorsqu’ils souffrent des moments difficiles typiques de l’âge ».

Le responsable de la populaire plateforme d’image (propriété de Meta), a témoigné devant le Sous-commission de la protection des consommateurs du Sénat du États-Unis, où il a été appelé à la suite de la publication de la soi-disant ‘papiers de Facebook‘, une série de documents internes à l’entreprise ont été divulgués à la presse en septembre.

Entre autres choses, les documents divulgués suggèrent que Instagram nuit à une partie de ses jeunes utilisateurs et qu’il est particulièrement « toxique » pour les adolescents, puisqu’il « aggrave » les problèmes qu’une fille sur trois a avec son image corporelle.

Perceptions négatives

Mosseri, pour sa part, a minimisé ces études – commandées par l’entreprise elle-même – en assurant que certaines d’entre elles étaient basées sur les expériences de seulement quarante adolescents, et a déclaré que leur seul but était d’informer l’entreprise des perceptions les plus négatives d’Instagram. par les utilisateurs.

« (Les études) n’ont pas mesuré les relations de cause à effet entre Instagram et les problèmes du monde réel », assuré. Mosseri a également tenté de convaincre les sénateurs qu’il s’agit d’un problème qui dépasse une application spécifique, citant un sondage selon lequel TikTok et YouTube sont plus populaires auprès des adolescents américains qu’Instagram.

« Comme les jeunes utilisent plusieurs plateformes, il est essentiel que nous répondions à leurs sécurité en ligne comme un défi pour l’ensemble de l’industrie et que nous développons des solutions et des normes au niveau du secteur », a-t-il déclaré.

Plus précisément, Mosseri a suggéré la création d’une entité qui détermine les bonnes pratiques à suivre au regard de trois questions : comment vérifier l’âge des utilisateurs, comment concevoir des expériences adaptées à chaque âge et comment créer des contrôles parentaux.