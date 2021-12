Instagram dit qu’il se concentrera sur les vidéos, les messages et les créateurs en 2022

Après un an de nombreuses controverses concernant Instagram, le PDG Adam Mosseri a maintenant partagé quelles seront les priorités clés de l’application en 2022.

Pour rester pertinent, Instagram redoublera d’efforts pour se concentrer sur la vidéo. Cela signifie que vous pouvez vous attendre à beaucoup plus de fonctions Reels et à une chronologie qui priorise les vidéos par rapport à tout autre contenu. Ce changement vient du fait que TikTok continue de croître d’année en année tout en étant la seule application qui ne provient pas de Meta à avoir plus de 3 milliards de téléchargements dans le monde.

Deux thèmes importants étaient la vidéo, notre concentration sur les bobines, le début de la consolidation de notre format vidéo et la création de nouveaux outils créatifs, et le contrôle, donnant aux gens plus de moyens de façonner Instagram ce qui leur convient le mieux avec des choses comme le contrôle du contenu sensible, avec la possibilité de cacher comme des chefs d’accusation, avec l’extension des mots cachés aux DM.

(…) Nous allons doubler notre concentration sur la vidéo, nous ne sommes plus seulement une application de partage de photos, et consolider tous nos formats vidéo autour de Reels et continuer à développer ce produit.