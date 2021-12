Instagram en 2022 : la plateforme de partage de photos appartenant à Meta va doubler le nombre de vidéos, révèle Adam Mosseri

Les objectifs d’Instagram en 2022 ont été révélés par Mosseri dans une vidéo qu’il a publiée sur Twitter, dans laquelle il a déclaré que la plateforme devrait repenser ce qu’est Instagram.

Plans d’Instagram pour 2022 : Adam Mosseri, qui dirige Instagram, propriété de Meta, a annoncé les plans de la plate-forme de partage de photos pour l’année à venir – 2022. Il semble que la plate-forme cherche à doubler le nombre de vidéos. Les vidéos, les messages, la transparence ainsi que les créateurs sont les domaines prioritaires sur lesquels la plateforme se concentrera dans les mois à venir, a déclaré Mosseri. En dehors de cela, le responsable d’Instagram a également parlé des principales mises à jour que la plate-forme a vues cette année, y compris le contrôle du contenu sensible et la fonctionnalité qui permet aux créateurs de masquer leur nombre de likes.

Instagram : Objectifs généraux pour 2022

Les objectifs d’Instagram en 2022 ont été révélés par Mosseri dans une vidéo qu’il a publiée sur Twitter, dans laquelle il a déclaré que la plate-forme devrait repenser ce qu’est Instagram, car le monde évolue rapidement. Cela signifie que la plate-forme devrait changer avec le monde, a-t-il déclaré. Selon sa vidéo, Instagram donnerait la priorité aux vidéos, à la transparence, aux créateurs et à la messagerie au cours de l’année prochaine, la plate-forme cherchant à consolider tous les formats vidéo autour de sa fonctionnalité populaire Reels.

Il a précisé qu’Instagram n’était plus seulement un produit de partage de photos et qu’il s’intéresserait donc à la croissance de Reels. En dehors de cela, l’accent resterait également sur la messagerie et sur la fourniture de contrôles pour améliorer la transparence. Il a également déclaré qu’ils travailleraient à apporter plus de fonctionnalités pour la monétisation afin de soutenir et de responsabiliser les créateurs de contenu qui utilisent la plate-forme pour gagner de l’argent.

Mosseri a également évoqué les changements introduits par la plate-forme en 2021 dans le but de permettre aux utilisateurs d’avoir plus de contrôle sur ce qu’ils voient sur leurs flux et sur leurs profils. Des fonctionnalités pour contrôler le contenu sensible ont été introduites, ainsi qu’une fonctionnalité pour limiter les commentaires et les demandes de messages directs des personnes qui viennent de commencer à suivre l’utilisateur ou qui ne les suivent pas du tout.

