Instagram encouragera les jeunes à se déconnecter lorsqu’ils verront qu’ils utilisent trop l’application

Instagram, l’un des réseaux sociaux les plus populaires auprès des jeunes en Espagne, est en proie à des critiques depuis des semaines. La plate-forme appartenant à Facebook a été accusée d’être préjudiciable aux adolescents par des experts. En réponse, l’entreprise a annoncé une série de mesures visant à éloigner les utilisateurs de ce contenu toxique.

En réponse, Facebook a annoncé une série de mesures visant à réduire cet impact négatif sur la santé des jeunes. Les mesures n’ont pas encore été élaborées ni mis à l’épreuve, la société a donc donné une explication légère de ce qu’elle fera pour éloigner les adolescents d’un tel contenu préjudiciable.

Plusieurs rapports du Wall Street Journal ont montré des rapports du réseau social lui-même dans lesquels la toxicité d’Instagram et ses conséquences sur la santé des adolescents sont discutées. Le rapport que Facebook assure que « 32% des filles disent que lorsqu’elles se sentent mal dans leur corps, Instagram les fait se sentir plus mal« .

Prendre une pause

Nick Clegg, vice-président des affaires mondiales de Facebook, a annoncé ces mesures dans une interview à CNN. Clegg promet que Facebook lancera une fonctionnalité sur Instagram qui encouragera les jeunes faire une pause des réseaux sociaux.

Ils présenteront également une fonctionnalité avec laquelle ils souhaitent éloigner ces jeunes utilisateurs d’un contenu perçu comme moins « propre à leur bien-être ». Cela n’indique pas quel type de contenu peut provoquer cet effet, mais cela indique que les algorithmes d’Instagram détecteront quand un utilisateur vous voyez le même type de messages depuis un certain temps, « Nous les pousserons à regarder d’autres contenus », déclare Clegg.

Enfants jouant avec des téléphones. @mckaelalee sur Unsplash

Les deux fonctions répondent aux dernières critiques reçues qui parlent de la façon dont les réseaux sociaux de l’entreprise générer une dépendance chez les utilisateurs et comment leur contenu peut causer des problèmes de santé chez les jeunes. Ces critiques ont incité Facebook à arrêter son projet de lancer un Instagram pour les enfants.

En Chine, une limite de temps a récemment été fixée pour l’utilisation de la version chinoise de TikTok, Douyin. les enfants de moins de 14 ans dans le pays ne peuvent entrer que 40 minutes par jour. Dans ce pays, les réseaux sociaux et les jeux vidéo sont considérés comme une distraction dangereuse pour les jeunes.

Cultiver la haine

Le géant des réseaux sociaux, Facebook, n’a pas précisé quand ces mesures atteindront les utilisateurs. Cependant, ce ne sont pas les seuls fronts qui concernent l’entreprise, elle fait également l’objet de critiques la semaine dernière pour encourager la haine pour augmenter l’activité sur leurs réseaux et augmentez vos profits.

Instagram et Facebook Adrián Raya Omicrono

« Je suis ici aujourd’hui parce que je pense que les produits Facebook nuisent aux enfants, alimentent la division et affaiblissent notre démocratie », a-t-il dénoncé devant le Congrès américain. Françoise Haugen, ancienne directive produit de Facebook et spécialisée dans la gestion des données comme démontré précédemment sur Google, Pinterest et Yelp.

Haugen a comparé Facebook au tabac et a assuré qu’il était tout aussi nocif. Haugen a déclenché un débat sur la possible réglementation des médias sociaux et des Big Tech en général. Clegg, pour sa part, a déclaré que les algorithmes de Facebook « ils devraient être tenus pour responsables, si nécessaire, et régulé pour que les gens puissent voir ce que nos systèmes disent qu’ils devraient faire avec ce qui se passe réellement. »

Face aux allégations de Haugen, Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook, a déclaré qu’il était illogique pour une entreprise qui compte sur les annonceurs de diffuser du contenu qui exaspère les gens à des fins lucratives.

