Instagram est inspiré de MSN Messenger et a des statuts de texte avec des emojis

Bien qu’Instagram soit né comme un réseau social photographique pour les utilisateurs d’iPhone, il a rapidement fait le saut vers d’autres plateformes et a commencé à muter jusqu’à devenir ce qu’il est maintenant, une application à mi-chemin entre un réseau social et une plateforme de messagerie instantanée. Et ce dernier est particulièrement clair maintenant, avec l’inclusion dans les profils d’utilisateurs de l’application des statuts de texte, les mêmes que nous utilisions il y a des années dans le populaire MSN Messenger.

Une fonctionnalité qui n’est pas encore disponible pour tout le monde

La nouvelle option atteint les profils de manière subtile, avec un petit avis qui nous dit que nous avons déjà les statuts disponibles, qui disparaîtront au bout de 24 heures. on peut mettre jusqu’à 32 lettres et émoticônes.

Ça oui, Seuls les abonnés que vous avez dans l’application que vous suivez également pourront le voir, donc tout le monde ne le lira pas. En cela, il diffère de ceux que nous avons vus dans d’autres applications. De cette façon, vous contrôlez qui le voit simplement en suivant ou en ne suivant plus certaines personnes.

Par défaut, nous en avons certains qui indiquent que nous travaillons, occupés … mais nous pouvons écrire ce que nous voulons et utiliser des émoticônes pour le compléter.

Nous avons appris l’existence de cette nouvelle fonction il y a quelques jours, mais nous voulions attendre de voir si nous pouvions l’activer, même si cela n’a pas été le cas. Il semble qu’il y ait une sorte de limitation géographique et qu’Instagram active la possibilité d’écrire le statut avant aux utilisateurs de pays comme l’Argentine, comme on peut le voir sur Twitter.

