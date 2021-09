Instagram est nocif pour les adolescentes, selon un rapport interne

in

Un rapport interne décrit un certain nombre de façons dont Instagram est nocif pour jusqu’à 20 % des adolescentes utilisant l’application. Selon les propres recherches de Facebook, cela peut augmenter les inquiétudes concernant l’attrait physique, l’image sociale et l’argent, et même augmenter le risque de suicide.

Cependant, le réseau social affirme que le rapport divulgué a été mal compris…

Le WSJ a obtenu l’accès à un rapport interne basé sur environ trois ans de recherche sur la question, et dit que les résultats sont accablants.

“Trente-deux pour cent des adolescentes ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les faisait se sentir pire”, ont déclaré les chercheurs dans une présentation de diapositives de mars 2020 publiée sur le babillard interne de Facebook, examinée par le Wall Street Journal. « Les comparaisons sur Instagram peuvent changer la façon dont les jeunes femmes se voient et se décrivent. » Au cours des trois dernières années, Facebook a mené des études sur la façon dont son application de partage de photos affecte ses millions de jeunes utilisateurs. À plusieurs reprises, les chercheurs de l’entreprise ont découvert qu’Instagram est nocif pour un pourcentage important d’entre eux, notamment les adolescentes. « Nous aggravons les problèmes d’image corporelle pour une adolescente sur trois », a déclaré une diapositive de 2019, résumant les recherches sur les adolescentes qui rencontrent ces problèmes. “Les adolescents blâment Instagram pour l’augmentation du taux d’anxiété et de dépression”, a déclaré une autre diapositive. « Cette réaction a été spontanée et cohérente dans tous les groupes. » Parmi les adolescents qui ont signalé des pensées suicidaires, 13% des utilisateurs britanniques et 6% des utilisateurs américains ont attribué leur désir de se suicider à Instagram, a montré une présentation.

Facebook serait sous pression pour attirer plus d’adolescents sur Instagram, car l’application Facebook elle-même est de plus en plus utilisée par les personnes âgées.

L’élargissement de sa base de jeunes utilisateurs est vital pour les revenus annuels de plus de 100 milliards de dollars de l’entreprise, et elle ne veut pas compromettre leur engagement avec la plate-forme. Plus de 40 % des utilisateurs d’Instagram ont 22 ans ou moins, et environ 22 millions d’adolescents se connectent chaque jour à Instagram aux États-Unis, contre cinq millions d’adolescents se connectant à Facebook, où les jeunes utilisateurs diminuent depuis une décennie, selon les documents. .

Cependant, Facebook a riposté dans un article de blog, affirmant que l’application fait plus de bien que de mal.

Il n’est tout simplement pas exact que cette recherche démontre qu’Instagram est « toxique » pour les adolescentes. La recherche a en fait démontré que de nombreux adolescents que nous avons entendus estiment que l’utilisation d’Instagram les aide lorsqu’ils sont aux prises avec le genre de moments difficiles et de problèmes auxquels les adolescents ont toujours été confrontés. En fait, dans 11 des 12 domaines de la diapositive référencés par le Journal – y compris des domaines graves comme la solitude, l’anxiété, la tristesse et les problèmes d’alimentation – davantage d’adolescentes qui ont déclaré avoir eu des difficultés avec ce problème ont également déclaré qu’Instagram avait rendu ces moments difficiles. meilleur plutôt que pire. L’image corporelle était le seul domaine où les adolescentes qui ont déclaré avoir des problèmes avec le problème ont déclaré qu’Instagram l’avait aggravé par rapport aux 11 autres domaines. Mais ici aussi, la majorité des adolescentes qui ont eu des problèmes d’image corporelle ont tout de même déclaré qu’Instagram l’avait amélioré ou n’avait eu aucun impact.

Il dit que le rapport met en évidence les pires scénarios.

Notre recherche interne fait partie de nos efforts pour minimiser le mal sur nos plateformes et maximiser le bien. Nous investissons dans cette recherche pour identifier de manière proactive où nous pouvons nous améliorer – c’est pourquoi les pires résultats possibles sont mis en évidence dans les diapositives internes.

Le message complet se poursuit avec une réponse point par point au rapport du WSJ.

