Instagram est toxique pour les adolescents et Facebook le sait | La technologie

Instagram est un réseau social toxique pour les adolescentes, et Facebook, la société propriétaire de l’application, le sait depuis des années.

« 32 % des adolescentes interrogées ont déclaré que lorsqu’elles se sentaient mal dans leur corps, Instagram les a fait se sentir plus mal“.

Ce sont des mots recueillis par un grand groupe de chercheurs embauchés par l’entreprise elle-même il y a des années pour s’attaquer, d’autre part, à l’avis d’experts qui parlaient de comportements nocifs promus par Instagram.

Mais ils se sont heurtés à un problème : ceux qui dénonçaient ces dynamiques avaient raison.

Cela a été reconnu en interne par la société dans un diaporama de mars 2020 consulté par le Wall Street Journal.

“Les comparaisons sur Instagram peuvent changer la façon dont les jeunes femmes se voient et se décrivent”, lit-on dans cette présentation.

Ce n’était que la pointe de l’iceberg. Facebook, explique ce média, a réalisé bon nombre d’études sur la manière dont son application de partage de photos affecte des millions de jeunes utilisateurs.

À maintes reprises, les chercheurs de l’entreprise ont découvert que Instagram est nocif pour un pourcentage considérable de jeunes, surtout pour les adolescentes.

Instagram, juge parmi ses plus jeunes utilisateurs

L’une d’elles est Anastasia Vlasova, qui a commencé il y a un an à consulter un thérapeute après avoir développé un trouble de l’alimentation. Il avait passé en moyenne 3 heures par jour sur Instagram après avoir rejoint le réseau à 13 ans.

“Quand je suis allé sur Instagram, tout ce que j’ai vu, c’était des photos de corps ciselés, d’abdos parfaits et de femmes faisant 100 burpees en 10 minutes”, a déclaré Vlasova, qui a maintenant 18 ans, au WSJ.

Puisque Facebook sait depuis longtemps que ces problèmes se produisent avec une certaine fréquence et qu’ils ont à voir directement avec Instagram.

C’est une entreprise qu’ils ont acquise en 2012 pour 1 000 millions de dollars.

“Les adolescents blâment Instagram pour l’augmentation de leurs taux d’anxiété et de dépression« lire une autre diapositive. » Cette réaction n’a pas été provoquée et était cohérente d’un groupe à l’autre. »

Le rapport est particulièrement important compte tenu de l’utilisateur moyen d’Instagram. Selon l’étude elle-même, plus de 40 % de leurs utilisateurs ont 22 ans ou moins.

Facebook a choisi tout au long de cette période de ne pas rendre cette recherche publique et a refusé de la mettre à disposition des universitaires et chercheurs qui l’auraient demandé.

Bien au contraire, les plus hauts dirigeants de cette entreprise et d’Instagram ont minimisé les effets négatifs de l’application sur les adolescents.

Si Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, défendait en mars dernier les effets positifs des réseaux sociaux sur les jeunes, son homologue sur Instagram n’est pas en reste.

Adam Mosseri a déclaré en mai dernier que les recherches de l’entreprise suggéraient que les effets négatifs de l’application sur le bien-être des adolescents ils sont quelque chose de ponctuel.

Il a reconnu, par contre, que, bien que cela, à son avis, se soit produit dans un petit nombre de cas, les dommages que son application pourrait causer pourraient être importants.

C’est ce que Facebook sait

Les efforts de Facebook pour tout savoir sur ses effets sur les jeunes ont été énormes.

Ceux-ci comprenaient des groupes de discussion, des sondages en ligne et une bonne poignée d’études entre 2019 et 2020.

Des enquêtes à grande échelle menées auprès de dizaines de milliers de personnes en 2021 ont également été prises en compte.

Leurs réponses ont été comparées à celles données par les utilisateurs de Facebook sur le temps qu’ils ont passé sur leurs réseaux sociaux.

Dans 5 présentations faites au cours des 18 mois jusqu’à ce printemps, les experts ont réalisé ce qu’ils ont appelé un « plongée en profondeur dans la santé mentale des adolescents ».

Ils ont conclu que certains des problèmes ils étaient spécifiques à Instagram et non des réseaux sociaux en général.

Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de la soi-disant comparaison sociale – comment les gens évaluent leur propre valeur par rapport à l’attractivité et au succès que les autres affichent sur les réseaux sociaux.

Ainsi par exemple, disent les chercheurs, alors que TikTok est davantage basé sur le drame et que Snapchat se concentre sur le visage, Instagram est le réseau du physique et du style de vie.

C’est particulièrement mauvais pour les adolescents.

La tendance à ne partager que les meilleurs moments et la pression d’avoir l’air parfait peuvent conduire les jeunes sur la voie de troubles comme les troubles de l’alimentation, comme ce fut le cas pour Vlasova.

C’est aussi un cercle vicieux : plus les vidéos de ce type sont consommées, plus elles sont recommandées par l’algorithme qui propose des posts dans la section explorer.

Ces enquêtes ont été examinées par des cadres supérieurs de Facebook et ont été citées dans un dossier de 2020 par Zuckerberg lui-même, selon des documents consultés par le WSJ.

Aucun de ces rapports n’a empêché le fondateur de Facebook d’aller de l’avant avec son projet de créer un Instagram spécialement destiné aux moins de 13 ans.

En fait, se souvient le WSJ, lorsqu’on lui a demandé aux États-Unis si l’entreprise avait étudié les effets de l’application sur les enfants, il a répondu : « Je pense que la réponse est oui.

Les témoignages des jeunes

Les recherches de Facebook indiquent que les effets d’Instagram ne sont pas préjudiciables à tous les utilisateurs.

Pour la plupart des adolescents, expliquent les experts, les effets d’une comparaison sociale négative sont gérables.

Néanmoins, reconnaît le rapport, il existe un pression sociale implicite cela les pousse à utiliser Instagram pour s’intégrer à leurs groupes d’amis.

“Les adolescents nous ont dit qu’ils n’aimaient pas le temps qu’ils passaient sur l’application, mais ils ont l’impression qu’ils doivent être là”, a expliqué un directeur d’enquête dans des documents internes de Facebook.

“Si vous vouliez montrer à vos amis ce que vous faisiez, vous deviez aller sur Instagram”, a déclaré Destinee Ramos, 17 ans, au WSJ.

“Après un certain temps sur Instagram, j’ai l’impression d’être trop grande et pas assez jolie”, a déclaré un autre adolescent aux chercheurs de Facebook.

“Cela me fait me sentir peu sûr de mon corps, même si je sais que je suis mince.”

“Chaque fois que je me sens bien dans ma peau, Je vais sur Instagram et puis tous mes bons sentiments disparaissent», raconte Eva Behrens, une étudiante de 17 ans.

Lorsque sa camarade de classe Molly Pitts, 17 ans, est arrivée au lycée, elle a découvert que ses camarades de classe utilisaient Instagram comme outil pour mesurer leur popularité relative.

Les étudiants ont fait référence au nombre d’adeptes que leurs pairs avaient comme si le nombre était estampé sur leur front, dit-il.

Maintenant, révèle-t-il au WSJ, lorsque vous regardez son nombre d’abonnés sur Instagram, la plupart du temps, c’est un “coup de pied dans les tripes”.

“Je me sens nerveux la plupart du temps”, a expliqué un autre adolescent américain aux chercheurs de Facebook.

“C’est comme si vous pouviez vous faire remarquer par tout ce que vous faites. Un faux pas suffit.”

De nombreux adolescents interrogés par le WSJ reconnaissent que ils ne veulent pas qu’Instagram disparaisse.

Vlasova n’utilise plus Instagram et est sceptique quant au fait que les dirigeants de Facebook ont ​​fait suffisamment d’efforts pour rendre leur plate-forme moins toxique.

C’est malgré les récents efforts d’Instagram pour masquer des fonctionnalités telles que les “j’aime”, ce que certains experts cités par le WSJ ont reconnu n’avoir pas eu beaucoup d’effet.

“J’ai dû vivre avec mon trouble de l’alimentation pendant 5 ans, et les gens sur Instagram souffrent toujours”, explique Vlasova.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par David Vázquez.